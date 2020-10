Πέθανε η Κοντσάτα Φέρελ, η αγαπημένη «Μπέρτα» από τη δημοφιλή τηλεοπτική σειρά «Two and a Half Men». H ηθοποιός άφησε την τελευταία της πνοή στα 77 της λόγω επιπλοκών που παρουσιάστηκαν ύστερα από ένα καρδιακό επεισόδιο. Τη θλιβερή είδηση για το θάνατό της επιβεβαίωσε ο μάνατζέρ της Νταν Σπίλο.

Υπενθυμίζουμε ότι στα μέσα Ιουλίου είχε γίνει γνωστό ότι η Φέρελ νοσηλευόταν σε κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο, δίνοντας μάχη για τη ζωή της.

Όπως είχε αναφέρει τότε το ΤΜΖ, η 77χρονη βρισκόταν σε κρίσιμη κατάσταση στην εντατική για σχεδόν έναν μήνα. Ο σύζυγός της, Άρνι Άντερσον, επιβεβαίωνε τότε στο ΤΜΖ: «Δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα άλλο για να βελτιωθεί γρήγορα η κατάσταση. Ελπίζουμε για το καλύτερο».

Οι γιατροί την είχαν βάλει σε τεχνητό κώμα, με την ίδια να κατανοεί το περιβάλλον της, ωστόσο δεν μπορούσε να επικοινωνήσει, ενώ ανέπνεε με μηχανική υποστήριξη.

Η ηθοποιός είχε νοσηλευτεί και τον Μάιο για μια μόλυνση που την ταλαιπωρούσε από τον Δεκέμβριο. Ωστόσο, δύο ημέρες αφότου μπήκε στο νοσοκομείο, υπέστη ανακοπή καρδιάς, με τους γιατρούς να την επαναφέρουν μετά από 10 λεπτά υπεράνθρωπης προσπάθειας.

Λόγω κορονοϊού, η «Μπέρτα» έδινε τη μάχη μόνη της στο νοσοκομείο.

Εκτός από το «​​​​​​Two and a Half Men» η Κοντσάτα Φέρελ έχει εμφανιστεί σε πολλές ταινίες και σειρές μεταξύ των οποίων οι: «Buffy the Vampire Slayer», «The Ranch», «Erin Brockovich», κ.ά. Επίσης είχε προταθεί τρεις φορές για βραβείο ΕΜΜΥ και πολλά θεατρικά βραβεία.

She was a beautiful human

Berta’s gruff exterior was an invention of the writers. Chatty’s warmth and vulnerability were her real strengths.

I’m crying for the woman I’ll miss, and the joy she brought so many. https://t.co/SucL6gFaAR

— Jon Cryer (@MrJonCryer) October 13, 2020