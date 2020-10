TV & MOVIES

Η αντίστροφη μέτρηση για την κυκλοφορία της δεύτερης σεζόν του The Mandalorian έχει ήδη ξεκινήσει και το Disney+ κυκλοφόρησε όχι ένα, αλλά δύο teaser τρέιλερ για να μας κρατάει ζεστούς.

Υπενθυμίζουμε ότι η δημοφιλής σειρά του Star Wars Universe λαμβάνει χώρα πέντε χρόνια μετά τα γεγονότα του «Return of the Jedi» και 25 χρόνια πριν το «The Force Awakens».

Πατήστε πάνω στο tweet για να δείτε το τρέιλερ:

“Wherever I go, he goes." Start streaming the new season of #TheMandalorian Oct. 30 on #DisneyPlus. — The Mandalorian (@themandalorian) October 12, 2020

«Ξεκινάμε αμέσως μετά το τέλος της 1ης σεζόν και πηγαίνει σε μια πολύ επικίνδυνη περιοχή. Είναι ένας επιβάτης στην εμπειρία με απρόσμενους τρόπους. Δεν ξέρει τι θα έρθει, δεν ξέρει πόσο καλά να προστατέψει το The Child. Δεν ξέρουμε πόσο μακριά θα φτάσει για να το κάνει αυτο, και βρίσκουν νέους τρόπους για να το παρουσιάσουν». Αποκάλυψε ο Pedro Pascal για τον δεύτερο κύκλο.

Οι τίτλοι των 8 επεισοδίων του νέου κύκλου είναι οι εξής:

Chapter One: The Search

Chapter Two: The Confrontation

Chapter Three: The Bounty

Chapter Four: The Republic

Chapter Five: The Loyalist

Chapter Six: The Sorcerer

Chapter Seven: The Return

Chapter Eight: The Empire

Η δεύτερη σεζόν του «The Mandalorian» θα κάνει πρεμιέρα στις 30 Οκτωβρίου αποκλειστικά στο Disney+.