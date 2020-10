Το «Don’ t Look Up», η νέα κωμική ταινία του Netflix δια χειρός Άνταμ ΜακΚέι έχει κερδίσει ήδη τις εντυπώσεις και την αμέριστη πρόσοχή μας συγκεντρώνοντας ένα εκπληκτικό all-star cast λαμπερών και πασίγνωστων ηθοποιών.

Σημειώστε ονόματα: Μέριλ Στριπ, Κέιτ Μπλάνσετ, Τζένιφερ Λόρενς, Αριάνα Γκράντε, Μάθιου Πέρι, Τζόνα Χιλ, Τιμοτέ Σαλαμέ, Χιμές Πατέλ, κ.ά. Φρέσια προσθήκη στο ήδη απίστευτο cast είναι και Λεονάρντο ΝτιΚάπριο ο οποίος ειπε επιτέλους το πολυπόθητο «ναι» και για πρώτη φορά θα πρωταγωνιστήσει σε ταινία του Netflix.

The cast of Adam McKay's DON'T LOOK UP is absolutely iconic:

💫Leonardo DiCaprio joins

💫Jennifer Lawrence &

💫Rob Morgan alongside

💫Meryl Streep

💫Cate Blanchett

💫Jonah Hill

💫Himesh Patel

💫Timothée Chalamet

💫Ariana Grande

💫Kid Cudi

💫Matthew Perry

💫Tomer Sisley pic.twitter.com/UODRd7r2t8

— NetflixFilm (@NetflixFilm) October 14, 2020