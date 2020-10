TV & MOVIES

Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, το Φεστιβάλ πραγματοποιεί δύο καθολικά προσβάσιμες προβολές των αγαπημένων ελληνικών ταινιών Μια τρελλή, τρελλή οικογένεια του Ντίνου Δημόπουλου και Πρωινή περίπολος του Νίκου Νικολαΐδη. Οι ταινίες θα είναι προσβάσιμες και στις αίθουσες του Φεστιβάλ, αλλά και στις διαδικτυακές προβολές τους.

Στο 61ο ΦΚΘ θα δούμε σε πρώτη προβολή 15 ταινίες. Από αυτές, τρεις συμμετέχουν στο Διεθνές Διαγωνιστικό. Πρόκειται για τα Μήλα του Χρήστου Νίκου, το Kala Azar της Τζάνις Ραφαηλίδου και το Digger του Τζώρτζη Γρηγοράκη. Επίσης, αυξάνονται οι ελληνικές συμμετοχές στο διαγωνιστικό τμήμα Meet the Neighbors από δύο σε τρεις. Πρόκειται για τις ταινίες Daniel ’16 του Δημήτρη Κουτσιαμπασάκου, All the pretty little horses του Μιχάλη Κωνσταντάτου και Πρόστιμο του Φωκίωνα Μπόγρη.

Οι περισσότερες ελληνικές ταινίες του προγράμματος θα είναι διαθέσιμες και online, σε ειδική πλατφόρμα του Φεστιβάλ.

Τα μέλη της γνωμοδοτικής επιτροπής που ανέλαβε το έργο της προεπιλογής των ταινιών του Φεστιβάλ Ελληνικού Κινηματογράφου ήταν οι: Ρηνιώ Δραγασάκη (σκηνοθέτις), Κωνσταντίνος Βασίλαρος (παραγωγός) και Γιάννης Καντέα-Παπαδόπουλος (κριτικός κινηματογράφου).

Οι ελληνικές ταινίες του 61ου ΦΚΘ σε αλφαβητική σειρά είναι οι εξής:

All the pretty little horses του Μιχάλη Κωνσταντάτου

Μετά από μία απότομη αλλαγή στη ζωή τους, η Αλίκη και ο Πέτρος βρίσκουν πρόσκαιρο καταφύγιο σε μια μικρή παραθαλάσσια επαρχιακή πόλη μαζί με τον μικρό τους γιο, Παναγιώτη. Και οι δύο έχουν βρει προσωρινές δουλειές, μέρος ενός ευρύτερου σχεδίου να επιστρέψουν γρήγορα και μόνιμα στην Αθήνα. Η Αλίκη όμως αρχίζει να συνειδητοποιεί ότι το σχέδιο τους δεν λειτουργεί ή ακόμα χειρότερα ότι μπορεί καν να μην υπάρχει. Ο Πέτρος αντιλαμβάνεται την συναισθηματική απομάκρυνσή της ως μια σιωπηρή αποδοκιμασία για αυτά που δεν μπορεί να προσφέρει. Η απόσταση ανάμεσά τους μεγαλώνει επικίνδυνα κι οι δυο τους κινδυνεύουν να παγιδευτούν σε έναν ιστό από ψέματα που οι ίδιοι έφτιαξαν. Με τους: Γιώτα Αργυροπούλου, Δημήτρη Λάλο, Κατερίνα Διδασκάλου, Αλέξανδρο Καραμούζη.

Kala azar της Τζάνις Ραφαηλίδου

Η τελετουργική επαγγελματική ρουτίνα ενός ζευγαριού, το οποίο αποτεφρώνει πτώματα ζώων, περισυλλέγοντάς τα είτε από τους ιδιοκτήτες τους είτε αφότου έχουν χτυπηθεί και εγκαταλειφθεί από διερχόμενα οχήματα, διαταράσσεται εξαιτίας ενός ατυχήματος που προκαλούν οι ίδιοι. Με τους: Πηνελόπη Τσιλίκα, Δημήτρη Λάλο, Μισέλ Βάλεϊ.

Daniel '16 του Δημήτρη Κουτσιαμπασάκου

Ο Ντάνιελ, ένας γερμανός έφηβος, στέλνεται στην Ελλάδα, σε μια κοινότητα αγωγής ανηλίκων, για να εκτίσει την ποινή του. Εκεί, σ’ ένα εγκαταλελειμμένο χωριό του Έβρου, κοντά στα σύνορα με την Τουρκία, βιώνει πρωτόγνωρα συναισθήματα και καλείται να δώσει λύση σε δύσκολα διλήμματα… Η τελική του απόφαση θα ξαφνιάσει τους πάντες. Πρωταγωνιστούν: Νίκολας Κίκερ, Αλεξάντερ Λιακόπουλος Μπούχολτς, Βασίλης Κουκαλάνι.

Digger του Τζώρτζη Γρηγοράκη

Το Digger είναι ένα σύγχρονο γουέστερν. Είναι η ιστορία του Νικήτα, που ζει αποτραβηγμένος στην κορυφή ενός ορεινού δάσους. Μια βιομηχανία επεκτείνεται επιθετικά διαταράσσοντας την άγρια φύση και απειλώντας τον πρωταγωνιστή μας. Η μεγαλύτερη απειλή όμως έρχεται με την ξαφνική άφιξη του γιου του, ο οποίος επιστρέφει για να διεκδικήσει το μερίδιο του κτήματος που κληρονόμησε μετά τον θάνατο της μητέρας του. Με φόντο μια κοινωνία σε ατμόσφαιρα εμφυλίου, οι δύο άνδρες συγκρούονται μετωπικά, με τη φύση ως τον μόνο παρατηρητή. Πρωταγωνιστούν οι: Βαγγέλης Μουρίκης, Αργύρης Πανταζάρας, Σοφία Κόκκαλη, Θίο Αλεξάντερ.

Γυμναστήριο του The Boy (Αλέξανδρος Βούλγαρης)

«Όσοι δεν βρίσκουν καιρό για να γυμναστούν, θα βρουν καιρό για να αρρωστήσουν». Δεκαεφτά μονόλογοι για ένα γυμναστήριο που δεν υπάρχει πουθενά, για μία ταινία που δεν γυρίστηκε ποτέ, για τους ηθοποιούς αυτής της ταινίας, για τα λόγια που τους έκαναν αληθινούς χαρακτήρες. Με τους: Φλομαρία Παπαδάκη, Αλεξάνδρα Οσπίτσι, Μπάμπης Αλεφάντης, Δημήτρης Καπουράνης.

Ένας ήσυχος άνθρωπος του Τάσου Γερακίνη

O Μάκης, ένας φιλήσυχος οινοποιός, ζει απομονωμένος σ’ ένα ακριτικό νησί μαζί με την κόρη του, όταν πέφτει θύμα ομηρίας από έναν επικίνδυνο δραπέτη. Προσπαθώντας να εμποδίσει τη σχέση της κόρης του με τον κακοποιό, ξεπερνάει τα όριά του και υπομένει στωικά τις συνέπειες. Πρωταγωνιστούν οι: Τάκης Σακελλαρίου, Κατερίνα Παπαναστασσάτου, Χρήστος Στρέπκος.

Μήλα του Χρήστου Νίκου

Μια αναπάντεχη επιδημία, που προκαλεί ξαφνική αμνησία στους ανθρώπους, βρίσκει τον Άρη, ένα άντρα γύρω στα 40, να ακολουθεί ένα πρόγραμμα αποκατάστασης που έχει ειδικά σχεδιαστεί για να χτίσει ένας αμνησιακός μια καινούργια ζωή. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει καθημερινές αποστολές που είναι ηχογραφημένες από τους γιατρούς του. Μετά την ολοκλήρωση κάθε αποστολής, ο Άρης βγάζει μια φωτογραφία πολαρόιντ ως αποδεικτικό στοιχείο. Προσπαθώντας να δημιουργήσει μια νέα ζωή και αναμνήσεις, θα συναντήσει την Άννα – μια γυναίκα που βρίσκεται στο ίδιο πρόγραμμα. Το ντεμπούτο του Χρήστου Νίκου διαθέτει μια σουρεαλιστική και αινιγματική πρώτη ύλη και καταλήγει ως μια γοητευτική εξερεύνηση της ταυτότητας και των ορίων της πραγματικότητας. Πρωταγωνιστούν οι: Άρης Σερβετάλης, Σοφία Γεωργοβασίλη, Άννα Καλαϊτζίδου, Αργύρης Μπακιρτζής.

Ποιος, ποιος θα φαγωθεί της Ελπινίκης Βουτσά-Ρεντζεποπούλου

Η ηρωίδα της ταινίας, αμφιταλαντεύεται ανάμεσα στον ατομικισμό και τη συλλογική δράση, την πολυτέλεια της αποχής της από τα κοινά και τη συναισθηματική δυσκολία συμμετοχής της σε αυτά. Η Αθήνα, η πόλη της, είναι σαν ένα καράβι που πλέει στο Αιγαίο με επιβάτες όλων των πολιτισμών. Το καράβι δεν τους χωράει όλους και ο ταξικός κανιβαλισμός ξεκινά. Θα καταφέρει να σώσει το επόμενο παιδί που πρόκειται να φαγωθεί; Με τους: Χρυσαλένα Χριστοπούλου, Ευθύμη Χαλίδη, Σεταγιές Περζάντ.

Πολίτης τρίτης ηλικίας του Μαρίνου Καρτίκκη

Ο Θεοχάρης, ένας ηλικιωμένος και μοναχικός άντρας, καταφεύγει κάθε βράδυ στο νοσοκομείο για να περάσει τη νύχτα. Κοιμάται στους πάγκους και τις καρέκλες των εξωτερικών ιατρείων γιατί φοβάται να μείνει μόνος. Κάθε πρωί επιστρέφει στο σπίτι του, όπου μοναδική του συντροφιά είναι η γάτα του και οι αναμνήσεις του. Ένα βράδυ τον ανακαλύπτει μια νεαρή νοσοκόμα, η Ευγενία, και προσπαθεί να μάθει περισσότερα γι’ αυτόν. Ο Θεοχάρης είναι αρχικά επιφυλακτικός και αρνείται να της δώσει οποιαδήποτε πληροφορία. Σταδιακά όμως αρχίζει να χτίζεται μια σχέση εμπιστοσύνης μεταξύ των δύο και η Ευγενία προσπαθεί να τον βοηθήσει. Με τους: Αντώνη Κατσαρή, Μαρίνα Αργυρίδου, Λένια Σορόκου, Γιόλα Κλείτου.

Πράσινη Θάλασσα της Αγγελικής Αντωνίου

H Άννα υποφέρει από αμνησία, όμως θυμάται πώς να μαγειρεύει. Βρίσκει δουλειά και φιλοξενία σε μια λαϊκή παραθαλάσσια ταβέρνα που ανήκει στον μοναχικό Ρούλα. Στην κουζίνα, ανάμεσα στις μυρωδιές των μπαχαρικών και σε παλιές ξεχασμένες συνταγές, αγωνίζεται να ξαναθυμηθεί το παρελθόν της. Τα απλά αλλά πεντανόστιμα φαγητά της ξυπνάνε αναμνήσεις στους θαμώνες και δημιουργούν δεσμούς ανάμεσα σε αυτούς και στην Άννα. Όμως τα πράγματα παίρνουν απρόσμενη τροπή όταν ο Ρούλα πέφτει τυχαία πάνω στην Πράσινη Θάλασσα και ανακαλύπτει την πραγματική ταυτότητα της Άννας. Πρωταγωνιστούν: Αγγελική Παπούλια, Γιάννης Τσορτέκης, Τάσος Παλαντζίδης, Χρήστος Κοντογιώργης.

Πρόστιμο του Φωκίωνα Μπόγρη

Ο Βαγγέλης βγάζει τα προς το ζην πουλώντας κάνναβη. Προσπαθεί να πιάσει μια μόνιμη δουλειά, όμως το στιγματισμένο ποινικό του μητρώο δεν το επιτρέπει. Όταν οι γείτονές του απειλούν να τον καταδώσουν στην αστυνομία, ο Βαγγέλης αναγκάζεται να εγκαταλείψει το διαμέρισμά του και να καταφύγει στο σπίτι της αδελφής του. Εκεί θα γνωρίσει τον αρραβωνιαστικό της, τον Πέτρο, έναν μπράβο και συνεργάτη του υποκόσμου των νοτίων προαστίων. Ο Πέτρος προσφέρει διέξοδο στο οικονομικό του πρόβλημα, ωθώντας τον να συμμετάσχει στις «δουλειές» που οργανώνει για τον κόσμο της νύχτας. Όμως ο Βαγγέλης δεν θέλει να ανήκει στον κόσμο της νύχτας. Με τους: Βαγγέλη Ευαγγελινό, Στάθη Σταμουλακάτο, Μαρία Μπαλούτσου, Βασίλη Αναστασίου.

Ράφτης της Σόνια Λίζα Κέντερμαν

Μια αργοπορημένη ενηλικίωση ενός εκκεντρικού και λίγο αλαφροΐσκιωτου Ράφτη που ζει απομονωμένος στο μικρόκοσμο του οικογενειακού ραφτάδικου. Στα πρόθυρα να τα χάσει όλα, παίρνει επιτέλους φόρα: με ένα χειροποίητο ραφτάδικο σε ρόδες, επανεφεύρει τη ζωή και την τέχνη του. Αλλάζει τις νύφες στα Καμίνια και ερωτεύεται για πρώτη φορά στα 50. Πρωταγωνιστούν: Δημήτρης Ήμελλος, Ταμίλα Κουλίεβα, Θανάσης Παπαγεωργίου, Στάθης Σταμουλακάτος.

Σαρμάκο - Μια Ιστορία του Βορρά του Μάρκου Παπαδόπουλου

Οκτώβριος 1949: Λένε πως τελείωσε ο εμφύλιος πόλεμος, αλλά ακόμα οι άνθρωποι ζουν με τις επιπτώσεις και το μεγάλο χάσμα που δημιουργήθηκε μεταξύ τους. Ο τεκετζής Αντώνης παραμένει ουδέτερος και διατηρεί το μαγαζί του. Τώρα ήρθε η ώρα του να κλείσει έναν ανοιχτό λογαριασμό από το παρελθόν. Καθώς τελειώνει μια δεκαετία και μια ολόκληρη εποχή, η κομπανία παίζει τα τελευταία ρεμπέτικα τραγούδια της. Με τους: Αλέξανδρο Νικολαίδη, Χριστίνα Δαγκάκη, Δημήτρη Κρίκο, Νίκο Πολοζιάνη.

Ξεπερνώντας τα σύνορα

Στην ενότητα «Ξεπερνώντας τα σύνορα» παρουσιάζονται σε πρεμιέρα δύο ελληνικές συμπαραγωγές, των οποίων μεγάλο μέρος έχει γυριστεί στο εξωτερικό:

Vasy’ s Odyssey του Βασίλη Παπαθεοχάρη

Μία ταινία δρόμου που προβάλει με χιούμορ και εγγύτητα την παράξενη και γλυκιά συνάντηση ενός άντρα και μιας γυναίκας με πολύ διαφορετικές προσωπικότητες. Μια διαδρομή που θα ταξιδέψει τους χαρακτήρες αλλά και τους θεατές από την Ισπανία στην Ελλάδα μέσω της Γαλλίας, Ιταλίας και Αλβανίας, σε ένα ταξίδι που οι πρωταγωνιστές θα μάθουν να αντιμετωπίζουν τα λάθη τους και θα εμβαθύνουν στις προσωπικές και οικογενειακές τους σχέσεις. Μια ταινία που σχετίζεται με την συνύπαρξη δύο αγνώστων κατά την διάρκεια ενός μακρινού ταξιδιού. Θα μας ταξιδέψουν στην γαστρονομία, το φολκλόρ, την παλιά παράδοση αντιμετωπίζοντας την δυσκολία επικοινωνίας που υπάρχει με τις ξένες γλώσσες. Μια αναζήτησή της ευτυχίας μέσα από μυστικά, όνειρα και ελπίδες. Με τους: Βασίλη Παπαθεοχάρη, Μαρία Γκρεγκόριο, Αλεχάντρο Τάους.

Φιλικά πυρά της Δάφνης Χαριζάνη

Μια Γερμανίδα κουρδικής καταγωγής, επαγγελματίας στρατιωτικός, συμμετέχει εθελοντικά σε μια αποστολή στο Ιράκ με σκοπό την εκπαίδευση Κούρδων που πολεμούν τον ISIS. Το αληθινό της κίνητρο, όμως, είναι η αναζήτηση της χαμένης αδελφής της. Με τους: Αλμίλα Μπαγκριάτικ, Τσιντμπέγντε Μπουλούτ, Μαριγιάμ Μπουμπάνι, Γιάννη Νιάρρο.

Στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Ελληνικού Κινηματογράφου του 61ου ΦΚΘ θα προβληθούν επίσης, τρεις ταινίες που έχουν ήδη πραγματοποιήσει ελληνική πρεμιέρα:

Pari του Σιαμάκ Ετεμάντι

Όταν ο Μπάμπακ, ένας Ιρανός φοιτητής στην Ελλάδα, δεν εμφανίζεται για να υποδεχτεί τους γονείς του στο αεροδρόμιο της Αθήνας, η μητέρα του, η Παρί, αναγκάζεται να ξεκινήσει την αναζήτησή του σε μία ξένη πόλη. Ακολουθώντας τα βήματα του επα ναστάτη γιου της, χρησιμοποιεί τα πάντα και τους πάντες, για να φτάσει στις πιο σκοτεινές γωνιές της πόλης αλλά και στα πιο άγνωστα βάθη της ψυχής της. Πρωταγωνιστούν: Μελίκα Φορουτάν, Σαχμπάζ Νοσίρ, Σοφία Κόκκαλη, Λένα Κιτσοπούλου, Αργύρης Πανταζάρας.

H αναζήτηση της Λώρα Ντουράντ του Δημήτρη Μπαβέλλα

Ο Αντώνης Τιτσάνης και ο Χρήστος Φερτάκης είναι δύο φίλοι που συγκατοικούν σε ένα μικρό διαμέρισμα στην Αθήνα. Άνεργοι και πλήρως αποκομμένοι από τον κοινωνικό τους περίγυρο, ζουν όπως μπορούν, είτε με τα ελάχιστα έσοδα από τις μικροδουλειές που κάνουν, είτε με τα χρήματα από το ταμείο ανεργίας του Χρήστου. Τους δυο φίλους ενώνει ο κοινός, πλατωνικός έρωτας για τη Λώρα Ντουράντ, μια μυθική πορνοστάρ της δεκαετίας του ’90, τα ίχνη της οποίας έχουν εξαφανιστεί μυστηριωδώς. Όταν τα πράγματα πηγαίνουν από το κακό στο χειρότερο, οι φίλοι αποφασίζουν κι αυτοί να πάνε κόντρα στην τύχη τους ξεκινώντας την αναζήτηση της Λώρα. Πρωταγωνιστούν: Μάκης Παπαδημητρίου, Μιχάλης Σαράντης, Άννα Καλαϊτζίδου, Δάνης Κατρανίδης.

Η μπαλάντα της τρύπιας καρδιάς του Γιάννη Οικονομίδη

Σε μια μικρή πόλη της Ελλάδας, όταν το ερωτικό πάθος διασταυρώνεται με την απληστία για το χρήμα, τα πτώματα αρχίζουν να στοιβάζονται το ένα μετά το άλλο και η «ωραία κοιμωμένη», η Όλγα, δεν θα μάθει ποτέ από τι πραγματικά έχει γλιτώσει… Πρωταγωνιστούν: Βασίλης Μπισμπίκης, Βίκυ Παπαδοπούλου, Γιάννης Τσορτέκης, Στάθης Σταμουλακάτος, Βαγγέλης Μουρίκης.

Μικρού μήκους ελληνικές ταινίες

Τέλος, όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος θα παρουσιαστούν οι βραβευμένες 21 μικρού μήκους ταινίες από το πρόσφατο 43ο Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας. Για πρώτη φορά φέτος, οι βραβευμένες μικρού μήκους ταινίες θα προβληθούν και σε ειδικό τμήμα στο Film Market, στο οποίο θα έχουν πρόσβαση sales agents και εκπρόσωποι φεστιβάλ ταινιών μικρού μήκους του εξωτερικού.

Οι ταινίες που θα προβληθούν είναι:

Bella της Θέλγιας Πετράκη

Dakar του Στέλιου Μωραϊτίδη

Madonna F64.0 του Σταύρου Μαρκουλάκη

Pashka του Ολτιόν Λίπε

Ανθολόγιο μιας Πεταλούδας του Κωστή Χαραμουντάνη

Απόδραση από τον Εύθραυστο Πλανήτη του Θανάση Τσιμπίνη

Βούτα του Δημήτρη Ζάχου

Η κλήση του Μάριου Ψαρά

Μελατονίνη του Νίκου Πάστρα

ΤΕΟ, ο γείτονάς μου του Χρήστου Καρτέρη

Το νόημα του Αυγούστου του Μάνου Παπαδάκη

Φυσαρμόνικα Μαν του Αλέξανδρου Σκούρα

As if underwater της Ανθής Δαουτάκη

The End of Suffering (a proposal) της Ζακλίν Λέντζου

Πρώτος έρωτας του Χάρη Ραφτογιάννη

Στα βήματα της της Αναστασίας Κρατίδη

Goads της Ίριδας Μπαγλανέα

Antivirus της Αναστασίας Σίμα

Βιολέττα του Φοίβου Ήμελλου

Το βάζο του Κυριάκου Ρόντση

Ρόζα Κάιρο του Ζακ Σιμχά