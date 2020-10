Υπάρχει μια σειρά του Netflix που έχει σπάσει όλα τα ρεκόρ και πλέον θεωρείται η πιο επιτυχημένη σειρά της συνδρομητικής πλατφόρμας για το 2020 και ας μην έχει τελειώσει ακόμα η χρονιά.

Πρώτο λοιπόν στις προτιμήσεις των συνδρομητών ήρθε η σειρά «Ratched». Όπως ανακοινώνει το Netflix στο Twitter, τη σειρά είδαν 48 εκατομμύρια νοικοκυριά τις πρώτες 28 ημέρες από την κυκλοφορία της. Και επίσημα λοιπόν σκαρφαλώνει στην πρώτη θέση των μεγαλύτερων σε προβολή σεζόν της χρονιάς.

In its first 28 days, 48 million members have booked an appointment with Nurse Ratched, making it our biggest original Season 1 of the year. pic.twitter.com/NjCR8uPuPP

