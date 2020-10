TV & MOVIES

O Superman και η Wonder Woman στα γυρίσματα του The Batman.

Νέες φωτογραφίες από τα γυρίσματα της νέας ταινίας The Batman, κάνουν το γύρο του διαδικτύου.

Αυτή τη φορά, ο φωτογραφικός φακός των παπαράτσι συνέλαβε τον Μπάτμαν στον πύργο ενός ρολογιού, έτοιμο να... απογειωθεί!

Φυσικά το ριψοκίνδυνο αυτό άλμα δεν θα γινόταν από τον Ρόμπερτ Πάτινσον αλλά από κασκαντέρ.

The Batman being filmed at The Royal Liver Building this evening. What a backdrop for the film! 😍🦇 @BBCNWT @GranadaReports #TheBatman #TheBatmanMovie pic.twitter.com/T010vO0vt5 — Paul Madden Photography (@PaulMadden75) October 15, 2020

Tα γυρίσματα στο Λίβερπουλ συνεχίζονται και οι φωτογράφοι συνέλαβαν κάποιους κομπάρσους με τη στολή του Superman και της Wonder Woman, αφήνοντας άφωνους τους θαυμαστές.

Υπενθυμίζουμε ότι τις προηγούμενες ημέρες, κυκλοφόρησαν εικόνες από τα γυρίσματα που αφορούσαν σκηνή από κηδεία. Σε αυτές μπορέσαμε να διακρίνουμε τον Ρόμπερτ Πάτινσον στον ρόλο του Μπρους Γουέιν (Batman), τη Ζόι Κράβιτζ που υποδύεται την Catwoman, τον Τζον Τορτούρο ως Καρμίνε Φαλκόνε και φυσικά τον Πιγκουίνο-Κόλιν Φάρελ του οποίου η μεταμόρφωση ήταν κάτι παραπάνω από εντυπωσιακή!

Someone in a Superman costume on a set for a Batman movie? This movie really about to be a masterpiece pic.twitter.com/1VF6Km6zTo — VENGEANCE🦇 (@Bat_Source) October 16, 2020

Η πρεμιέρα της ταινίας «The Batman» έχει μεταφερθεί για τον Μάρτιο του 2022.