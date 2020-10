TV & MOVIES

Ο Μπρους Γουίλις αναβίωσε τον εμβληματικό ρόλο του Τζον ΜακΛέιν από τη σειρά ταινιών Die Hard (Πολύ σκληρός για να πεθάνει) όχι για τις ανάγκες ενός νέου -πέμπτου- φιλμ αλλά για διαφημιστικό σποτ!

Συγκεκριμένα, όπως θα δείτε στο βίντεο παρακάτω, ο 65χρονος ηθοποιός ως Τζον ΜακΛέιν ψάχνει απεγνωσμένα να βρει νέα μπαταρία για το αυτοκίνητό του.

Το διαφημιστικό σποτ έγινε για τα προϊόντα της Advance Auto Parts και στο δίλεπτο απίθανο βίντεο που κυκλοφόρησε, υπάρχουν πολλές σκηνές δράσης και καταδίωξης που θυμίζουν την πρώτη ταινία του 1988 με διάχυτη τη νοσταλγία για όλους τους φαν της ταινίας.

Υπενθυμίζουμε ότι το Die Hard έκανε πρεμιέρα στους κινηματογράφους τον Ιούλιο του 1988. Απέσπασε θετικά σχόλια από τους κριτικούς, έγινε μεγάλη εισπρακτική επιτυχία με συνολικά έσοδα 140,7 εκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως και έλαβε τέσσερις υποψηφιότητες για Όσκαρ!

Η επιτυχία της ταινίας οδήγησε σε τέσσερις συνέχειες: το «Die Hard 2» (Πολύ Σκληρός για να Πεθάνει 2) του 1990, το «Die Hard with a Vengeance» (Πολύ Σκληρός για να Πεθάνει: Η Εκδίκηση) του 1995, το «Live Free or Die Hard» (Πολύ Σκληρός για να Πεθάνει 4.0) του 2007 και το «A Good Day to Die Hard» (Πολύ Σκληρός για να Πεθάνει Σήμερα) του 2013.

Δείτε το απολαυστικό διαφημιστικό βίντεο.