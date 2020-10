TV & MOVIES

Άσχημα τα νέα για τους απανταχού φαν του επιτυχημένου κινηματογραφικού franchise «Fast and Furious».

Σύμφωνα με το The Hollywood Reporter, απομένουν μόλις δύο ταινίες ακόμα, δηλαδή η δέκατη και η ενδέκατη που θα είναι και η τελευταία. Πίσω από το σκηνοθετικό τιμόνι των δύο τελευταίων ταινιών θα κάτσει και πάλι ο Τζάστιν Λιν.

Ο Λιν έχει σκηνοθετήσει επίσης τα «The Fast and the Furious: Tokyo Drift» (2006), «Fast & Furious» (2009), «Fast Five» (2011), «Fast & Furious 6» (2013) και το επερχόμενο «F9».

Υπενθυμίζουμε ότι η πρώτη ταινία του franchise κυκλοφόρησε το 2001 χαρίζοντας στιγμές μεγάλης συγκίνησης σε όλους τους… μαχητές των δρόμων εκεί έξω που λατρεύουν τα αυτοκίνητα, την ταχύτητα, αλλά και τα όμορφα κορίτσια.

Μέχρι να πέσουν οι τίτλοι τέλους, εμείς περιμένουμε την ένατη ταινία που μετά τη νέα αναβολή λόγω κορονοϊού (και αν η πανδημία το επιτρέψει) θα κυκλοφορήσει στις 28 Μαΐου 2021.

Η ιστορία του ένατου κεφαλαίου εστιάζει στην κόντρα του Ντόμινικ Τορέτο (Βιν Ντίζελ) με τον αδερφό του (Τζον Σίνα) ο οποίος αναλαμβάνει το ρόλο του «κακού». Εκτός από τον Βιν Ντίζελ στην ταινία επιστρέφουν επίσης οι βραβευμένες με Όσκαρ Σαρλίζ Θερόν και Έλεν Μίρεν που συμμετείχαν στην 8η ταινία του franchise δράσης.

Σημειώνεται ότι το franchise έχει σημειώσει έσοδα της τάξεων των 5.89 δισ. δολαρίων παγκοσμίως.