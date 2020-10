TV & MOVIES

Όπως είχαμε γράψει πριν μερικές εβδομάδες, η 86χρονη Σοφία Λόρεν επιστέφει κινηματογραφικά με την ταινία «The Life Ahead» του Netflix και σκηνοθέτη το γιο της, Εντοάρντο Πόντι.

Τώρα το Netflix έδωσε στη δημοσιότητα και το πρώτο επίσημο τρέιλερ της ταινίας η οποία έχει ελληνικό τίτλο «Η Ζωή Μπροστά σου» και θα κυκλοφορήσει για στριμάρισμα στη δημοφιλή πλατφόρμα στις 13 Νοεμβρίου.

Στο φιλμ η η θρυλική Ιταλίδα ηθοποιός θα υποδυθεί τη Madame Rosa, μια Εβραία επιζήσασα του Ολοκαυτώματος, που αναλαμβάνει τα ορφανά των ιερόδουλων, με τις οποίες συνεργαζόταν στο Μπάρι. Ένα παιδί, όμως αλλάζει τη ζωή της. Ο λόγος για το δωδεκάχρονο Σενεγαλέζο Momo με τον οποίο ξεκινάει να μιλάει. Ο μικρός όμως της κλέβει τη κηροπήγια και όταν εκείνη τον πιέζει να ζητήσει συγγνώμη ξεκινάει ένα στενό δέσιμο ανάμεσά τους, το οποίο θα αλλάξει τη ζωή και των δυο.

Αξίζει να αναφέρουμε ότι η ταινία αποτελεί την κινηματογραφική εκδοχή του μυθιστορήματος «La vie devant soi» του Ρομέν Γκαρί το οποίο είχε μεταφερθεί στον κινηματογράφο το 1977. Τη Μadame Rosa είχε υποδυθεί η Σιμόν Σινορέ, ενώ η ταινία είχε κερδίσει το Όσκαρ Καλύτερης Ξενόγλωσσης Ταινίας το 1978.

Αυτή θα είνα η τρίτη φορά που η Λόρεν συνεργάζεται με τον γιο της. Η τελευταία φορά ήταν το 2002 στην ταινία «Between Strangers».

Υπενθυμίζουμε ότι η τελευταία εμφάνιση της θρυλικής Ιταλίδας ντίβας ήταν στην αυτοβιογραφική τηλεταινία του 2010 «My House Is Full of Mirrors» στην οποία υποδύθηκε τη μητέρα της.