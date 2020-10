TV & MOVIES

To δεύτερο κύμα του κορονοϊού σε όλο τον κόσμο έχει αλλάξει εντελώς το κινηματογραφικό τοπίο και έχει προκαλέσει τσουνάμι αναβολών στις κυκλοφορίες πολυναμενόμενων ταινιών.

Υπενθυμίζουμε ότι blockbusters, όπως τα No Time to Die, Black Widow, Fast Furious 9 έχουν ήδη μεταφερθεί σε νέα ημερομηνία κυκλοφορίας απογοητεύοντας τους φαν σε όλο τον κόσμο.

Στην απόφαση απόφαση αυτή έχει οδηγήσει κατά κύριο λόγο το γεγονός ότι μεγάλες αλυσίδες κινηματογράφων σε όλο τον κόσμο -και φυσικά σε Νέα Υόρκη και Λος Άντζελες- παραμένουν κλειστές εξαιτίας της πανδημίας.

Μάλιστα ο ίδιος ο Ντάνιελ Κρεγκ ο οποίος θα φορέσει για πέμπτη και τελευταία φορά το σμόκιν του Τζέιμς Μποντ στο «No Time to Die» συμφώνησε με την αναβολή της πρεμιέρας δηλώνοντας ότι δεν είναι η κατάλληλη στιγμή για την έξοδο της ταινίας στα σινεμά.

Υπενθυμίζουμε ότι το «No Time to Die», ήταν από τις πρώτες ταινίες που χτυπήθηκαν από την πανδημία η οποία ανέβαλε την πρεμιέρα του Απρίλιου. Στη συνέχεια η κυκλοφορία μεταφέρθηκε για τις 12 Νοεμβρίου και τελικά πήρε νέα αναβολή για τις 2 Απριλίου 2021, δηλαδή έναν χρόνο μετά την πρώτη ημερομηνία που είχε ανακοινωθεί.

Στα καλά νέα ωστόσο, και ίσως το μοναδικό καλό νέο που αφορά το κινηματογραφικό τοπίο, συναντάμε την πρεμιέρα του «The Matrix 4» το οποίο αποτελεί τη μοναδική ταινία που έρχεται στη μεγάλη οθόνη νωρίτερα από ό,τι είχε προγραμματιστεί. Η ταινία λοιπόν αναμένεται να κυκλοφορήσει το Δεκέμβριο του 2021 και όχι το 2022 όπως είχε ανακοινωθεί.

Σύμφωνα με τις πρόσφατες ανακοινώσεις των στούντιο (και αν δεν αλλάξει ο προγραμματισμός λόγω πανδημίας), το κινηματογραφικό ημερολόγιο του 2021 περιλαμβάνει τις εξής πρεμιέρες (στα αμερικανικά σινεμά):

Ιανουάριος

8/01

I Carry You With Me

15/01

The 355

Mortal Kombat

Peter Rabbit 2: The Runaway

21/01

Chaos Walking

29/01

Rumble

The Little Things

Φεβρουάριος

5/02

Cinderella

12/02

The King’s Man

Marry Me

19/02

Antlers

The Courier

26/02

Tom Clancy’s Without Remorse

Μάρτιος

5/03

Tom and Jerry

12/03

The Many Saints of Newark

Raya and the Last Dragon

19/03

Tomb Raider 2

Morbius

The Unbearable Weight of Massive Talent

26/03

The Boss Baby: Family Business

Απρίλιος

2/04

No Time to Die

16/04

Reminiscence

23/04

Last Night in Soho

A Quiet Place: Part II

Μάιος

7/05

Black Widow

21/05

Godzillz vs. Kong

Spiral: From the Book of Saw

25/05

Fast and Furious 9

Cruella

Infinite

Ιούνιος

4/06

Samaritan

11/06

Ghostbusters: Afterlife

18/06

In the Heights

25/06

Venom: Let There Be Carnage

Ιούλιος

2/07

Minions: The Rise of Gru

Top Gun: Maverick

9/07

Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings

16/07

Space Jam: A New Legacy

Uncharted

23/07

Old

The Tomorrow War

30/07

Jungle Cruise

Αύγουστος

6/08

The Suicide Squad

Hotel Transylvania 4

13/08

Deep Water

20/08

The Hitman’s Wife’s Bodyguard

Σεπτέμβριος

3/09

Untitled Jackass Sequel

17/09

The Bad Guys

Οκτώβριος

1/10

Dune

15/10

Halloween Kills

The Last Duel

Νοέμβριος

5/11

Untitled Elvis Presley Biopic

12/11

Untitled Fantastic Beasts Sequel

19/11

Dungeons & Dragons

Untitled Disney Live Action Movie

King Richard

Untitled Mission: Impossible Sequel

24/11

Untitled Disney Animation Project

Δεκέμβριος

10/12

American Underdog: The Kurt Warner Story

17/12

Untitled Spider-Man Sequel

22/12

The Matrix 4

Sign 2

Hotel Transylvania 4

25/12

Babylon