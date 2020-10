TV & MOVIES

Ο Borat (Σάσα Μπάρον Κοέν) ανέβασε ένα βίντεο στο Twitter στο οποίο τρολάρει τον πρώην δήμαρχο της Νέας Υόρκης, Ρούντι Τζουλιάνι, για τις εικόνες με την «ανήλικη» ρεπόρτερ σε δωμάτιο ξενοδοχείου οι οποίες έχουν προκαλέσει σάλο στις ΗΠΑ.

Για την ιστορία αναφέρουμε ότι στη νέα ταινία «Borat Subsequent Moviefilm: Delivery of Prodigious Bribe to American Regime For Make Benefit Once Glorious Nation of Kazakhstan» που κάνει πρεμιέρα σήμερα στο Amazon Prime, εμφανίζεται εν αγνοία του ο πρώην δήμαρχος της Νέας Υόρκης και νυν σύμβουλος του Τραμπ, Ρούντι Τζουλιάνι σε ντροπιαστικές σκηνές.

Συγκεκριμένα, η 24χρονη ηθοποιός Μαρία Μπακάλοβα που υποδύεται την 15χρονη κόρη του Borat, παίρνει συνέντευξη από τον Τζουλιάνι στον οποίο συστήνεται ως συντηρητική ρεπόρτερ που ετοιμάζει μια εκπομπή για τον κορονοϊό και τον τρόπο που τον αντιμετώπισε η διοίκηση Τραμπ.

Η Μπακάλοβα προτείνει στον Τζουλιάνι να πάνε στο δωμάτιο του ξενοδοχείου (που ήταν παγιδευμένο με κρυφές κάμερες) και εκεί όταν η Μπακάλοβα του βγάζει το μικρόφωνο ο Τζουλιάνι ξαπλώνει στο κρεβάτι και φαίνεται να βάζει το χέρι στο παντελόνι του.

Εκείνη τη στιγμή όμως η σκηνή διακόπτεται από τον Borat που εισβάλει στο δωμάτιο φορώντας το χαρακτηριστικό μαγιό του και φωνάζει: «Είναι 15, είναι πολύ μεγάλη για σένα!». Το περιστατικό συνέβη στις 7 Ιουλίου στο ξενοδοχείο Mark της Νέας Υόρκης.

Αμέσως μετά την εισβολή του Borat, o Τζουλιάνι ο οποίος δεν είχε αναγνωρίσει τον ηθοποιό κάλεσε την αστυνομία. Για την επίμαχη κίνηση, ο Τζουλιάνι είχε υποστηρίξει ότι απλώς έφτιαχνε το πουκάμισό του, που είχε βγει λόγω της αφαίρεσης του μικροφώνου και πως όλα αυτά είναι κατασκευασμένα.

Ο Borat θέλοντας τώρα να... «υπερασπιστεί» τον Τζουλιάνι, μεταξύ άλλων αναφέρει στο βιντεο που ανήρτησε:

«Κάτι που ήταν μια αθώα σεξουαλική στιγμή ανάμεσα σε έναν ενήλικα και την 15χρονη κόρη μου μετατράπηκε σε κάτι αηδιαστικό από τα fake news μέσα ενημέρωσης.