Σφοδρές αντιδράσεις προκάλεσε χθες το τρέιλερ ενός νέου ντοκιμαντέρ του BBC για τη δολοφονία της Ρίβα Στέενκαμπ από τον -τότε- 26χρονο παραολυμπιονίκη Όσκαρ Πιστόριους, ανήμερα του Αγίου Βαλεντίνου το 2013.

Το ντοκιμαντέρ έχει τίτλο «The Trials of Oscar Pirstorius» και μέσα από τις συνεντεύξεις που περιλαμβάνει, προσπαθεί να ρίξει φως σε όσα έγιναν το μοιραίο εκείνο βράδυ.

Ωστόσο, μετά την χθεσινή κυκλοφορία του τρέιλερ, οι χρήστες του διαδικτύου ξέσπασαν στα social media καθώς δεν αναφέρεται πουθενά το όνομα της Ρίβα Στέενκαμπ.

Αντίθετα η άτυχη κοπέλα αναφέρεται σε αυτό ως «αυτή» ή «το κορίτσι του».

What on earth is this? It centres the fall of a killer as the real tragedy, and doesn't even mention the name of the woman he murdered.

Her name was Reeva Steenkamp https://t.co/1KoLqBW0wo

— Owen Jones 🌹 (@OwenJones84) October 27, 2020