Πέθανε από κορονοϊό σε ηλικία 76 ετών ο Βρετανός κωμικός Bobby Ball.

Την είδηση του θανάτου του, ανακοίνωσε ο μάνατζέρ του λέγοντας ότι ο ηθοποιός πέθανε το απόγευμα της Τετάρτης στο νοσοκομείο Blackpool Victoria.

Όπως ανέφερε στη δήλωσή του αρχικά οι γιατροί θεώρησαν ότι έπασχε από κάποια λοίμωξη στο στήθος, ωστόσο στο τεστ που έγινε, βρέθηκε θετικός στον κορονοϊό.

Ο Ball έγινε ευρύτερα γνωστός όταν με τον Tommy Cannon σχημάτισαν το κωμικό δίδυμο Cannon and Ball.

Το σόου τους ξεκίνησε το 1979 και προβαλλόταν κάθε Σάββατο βράδυ. Διήρκεσε 11 σεζόν και ήταν μία από τις πιο δημοφιλείς τηλεοπτικές εκπομπές της εποχής της. Μάλιστα, το 1982, το δίδυμο έκανε μια αστυνομική κωμωδία με τίτλο The Boys In Blue.

So heartbroken to read about the passing of comedy legend Bobby Ball. Such a hilarious man. The comedy community is a poorer place without him. ❤️💔 #RockOn #RIPBobbyBall pic.twitter.com/CP74RSPEx4

— Jason Manford (@JasonManford) October 29, 2020