TV & MOVIES

H δημοφιλής συνδρομητική πλατφόρμα streaming, ανακοίνωσε τη λίστα με τις νέες σειρές, τις ταινίες, τα παιδικά προγράμματα και τα ντοκιμαντέρ που θα δούμε το Νοέμβριο.

Μεταξύ των νέων σειρών που ξεχωρίζουν είναι ασφαλώς η τέταρτη σεζόν του The Crown που κυκλοφορεί στο Netflix στα μέσα Νοεμβρίου, ενώ στις ταινίες συναντάμε το The Life Ahead που σηματοδοτεί την επιστροφή της Σοφία Λόρεν στην οθόνη έπειτα από δέκα χρόνια.

Επίσης, χαρακτηριστική είναι η προσπάθεια της συνδρομητικής υπηρεσίας να μας βάλει σε χριστουγεννιάτικη διάθεση με σειρές και ταινίες για μικρούς και μεγάλους.

Πρωτότυπες Σειρές του Netflix

Το Στέμμα: Σεζόν 4 / The Crown: Season 4 (15/11/2020)

Τη δεκαετία του '80, η Ελισάβετ συγκρούεται με την πρωθυπουργό Μάργκαρετ Θάτσερ, ενώ ο πρίγκιπας Κάρολος κάνει έναν θυελλώδη γάμο με τη λαίδη Νταϊάνα Σπένσερ.

Ντας και Λίλι: Σεζόν 1 / DASH & LILY (10/11/2020)

Τα αντίθετα έλκονται τα Χριστούγεννα: ο κυνικός Ντας και η χαρωπή Λίλι ανταλλάσσουν μηνύματα και προκλήσεις μέσα από ένα κόκκινο σημειωματάριο που τριγυρνά στη Νέα Υόρκη.

Είμαστε οι Πρωταθλητές: Σεζόν 1 / We Are The Champions (17/11/2020)

Μια σειρά ντοκιμαντέρ που εξερευνά μοναδικές —από ιδιαίτερες έως και παράδοξες— ανταγωνιστικές αθλητικές εκδηλώσεις και παρουσιάζει τις κοινότητες των οπαδών τους.

Οι Φωνές της Φωτιάς: Σεζόν 1 / Voices of Fire (20/11/2020)

Μια σειρά ντοκιμαντέρ για την εκκλησία της γενέτειρας του Φαρέλ Γουίλιαμς που δημιουργεί την καλύτερη γκόσπελ χορωδία στον κόσμο με άγνωστα ταλέντα της κοινότητας.

Η Πόλη Δίπλα στο Ποτάμι: Σεζόν 2 / Virgin River: Season 2 (27/11/2020)

Αρραβώνες. Μωρά. Χωρισμοί. Φόνοι. Αν και μικρή πόλη, το Βέρτζιν Ρίβερ κρύβει πολύ δράμα — και η Μελ Μονρό βρίσκεται πολύ συχνά στο επίκεντρό του.

Περνάμε... Ζάχαρη!: Χριστούγεννα: Σεζόν 2 / Sugar Rush Christmas: Season 2 (27/11/2020)

Ο χρόνος κυλάει γρήγορα κι αυτήν τη φορά οι ζαχαροπλάστες μας πρέπει να δημιουργήσουν γιορτινά γλυκά με μοναδική εμφάνιση αλλά και γεύση.

Στόλισε το Σπίτι σου με τον Γκουρού των Χριστουγέννων: Σεζόν 1 / Holiday Home Makeover with Mr. Christmas (18/11/2020)

Ο διακοσμητής Μπέντζαμιν Μπράντλεϊ -ο «Γκουρού των Χριστουγέννων»- και τα έμπιστα «ξωτικά» του βοηθούν οικογένειες να μεταμορφώσουν τα σπίτια τους για τα Χριστούγεννα.

Πρωτότυπες Ταινίες του Netflix

Η Ζωή Μπροστά σου / The Life Ahead (13/11/2020)

Στην παραθαλάσσια Ιταλία, μια ηλικιωμένη Εβραία δίνει στέγη σε ένα μουσουλμανόπαιδο και προσπαθεί να το βοηθήσει να βρει την οικογένεια και την πίστη.

Το Τραγούδι του Χιλμπίλη /Hillbilly Elegy (24/11/2020)

Με αφορμή ένα επείγον τηλεφώνημα, ένας φοιτητής Νομικής του Γέιλ επιστρέφει στη γενέτειρά του στο Οχάιο, όπου αναλογίζεται την οικογενειακή ιστορία και το μέλλον του.

Διπλή Πριγκίπισσα: Ξαναλλάζουμε; / The Princess Switch: Switched Again (19/11/2020)

Λίγο πριν από τη στέψη της δούκισσας Μάργκαρετ, η Στέισι επεμβαίνει για να φτιάξει την ερωτική της ζωή. Όμως, μια νέα σωσίας ίσως προκαλέσει βασιλικά δράματα.

Μπομπ Σφουγγαράκης: Επιχείρηση Διάσωσης / The Spongebob Movie: Sponge on the Run (05/11/2020)

Όταν ο κολλητός του, ο Γκάρι, εξαφανίζεται, ο Μπομπ Σφουγγαράκης κι ο Πάτρικ ξεκινούν μια θεότρελη αποστολή πέρα από τον Βυθό του Μπικίνι για να σώσουν τον ροζ φίλο τους.

If Anything Happens I Love You / Αν Συμβεί Κάτι σας Αγαπώ (20/11/2020)

Το «ταξίδι» δύο γονιών που θρηνούν στο συναισθηματικό κενό, μετά την απώλεια ενός αγαπημένου που ολοκλήρωσε την οικογένειά τους.

Τα Χρονικά των Χριστουγέννων: Δεύτερο Μέρος / The Christmas Chronicles: Part Two (25/11/2020)

Η Κέιτ Πιρς, μια κυνική πλέον έφηβη, ξανασμίγει απροσδόκητα με τον Αϊ-Βασίλη με αφορμή έναν μυστηριώδη ταραχοποιό που απειλεί να καταργήσει τα Χριστούγεννα... για πάντα.

Jingle Jangle: Μαγικά Χριστούγεννα / Jingle Jangle: A Christmas Journey (13/11/2020)

Δεκαετίες αφότου ο μαθητευόμενός του τον πρόδωσε, ένας άλλοτε χαρωπός παιχνιδοποιός βρίσκει ξανά την ελπίδα στο πρόσωπο της εγγονής του που εμφανίζεται στο κατώφλι του.

Πρωτότυπα Ντοκιμαντέρ του Netflix

Η 4η Δίκη: Σειρά μίας σεζόν / Trial 4 (Έρχεται τον Νοέμβριο)

Έχοντας καταδικαστεί για τον φόνο ενός αστυνομικού ως έφηβος το 1993, ο Σον Έλις μάχεται για να αποδείξει την αθωότητά του και να ξεσκεπάσει τη διαφθορά στην αστυνομία.

Shawn Mendes: In Wonder (23/11/2020)

Κατά τη διάρκεια μιας παγκόσμιας περιοδείας, αυτό το αυθόρμητο ντοκιμαντέρ παρακολουθεί τον Σον Μέντες που συνειδητοποιεί τη δόξα, τις σχέσεις και το μουσικό του μέλλον.

Όνειρα Χορού: Hot Chocolate Nutcracker / Dance Dreams: Hot Chocolate Nutcracker (27/11/2020)

Αυτό το ντοκιμαντέρ καταγράφει τις ετοιμασίες ενός ετήσιου μουσικού θεατρικού φαινομένου σε παραγωγή της Σχολής Χορού Ντέμπι Άλεν στο Λος Άντζελες.

Πρωτότυπες Παιδικές Ταινίες και Σειρές του Netflix

Το Σκουπιδιάρικο: Σεζόν 1 / Trash Truck (10/11/2020)

Ο Χανκ είναι ένα ελεύθερο, καταλασπωμένο εξάχρονο αγόρι που έχει μεγάλη φαντασία και έναν ακόμη μεγαλύτερο κολλητό... ένα γιγάντιο σκουπιδιάρικο που κορνάρει κι αγκομαχά.

Αρχηγός από Κούνια: Ο Αρχιμπόμπιρας Επιστρέφει: Σεζόν 4 / The Boss Baby: Back in Business: Season 4 (17/11/2020)

Ο Αρχιμπόμπιρας έγινε επιτέλους αφεντικό κι έχει ένα φιλόδοξο σχέδιο να καταφέρει απόλυτη μωροαγάπη. Όμως, παλιοί και νέοι εχθροί συνεργάζονται για να τον καταστρέψουν.

Toot-Toot Κόρι το Αυτοκινητάκι: Χριστούγεννα / A Go! Go! Cory Carson Christmas (27/11/2020)

Όταν ένα εκχιονιστικό που θυμίζει απίστευτα τον Αϊ-Βασίλη πέφτει μέσα στην αυλή των Ρόδα, ο Κόρι πρέπει να του υπενθυμίσει ποιος είναι για να σώσει τα Χριστούγεννα.

Δράκοι: Ομάδα Διάσωσης: Γιορτές στο Καλυβοχώρι / Dragons: Rescue Riders: Huttsgalor Holiday(24/11/2020)

Με τα πρώτα χιόνια ξεκινούν και τα Όντινιουλ, η γιορτή προσφοράς των Βίκινγκ! Αλλά ο αλλοπρόσαλλος καιρός ίσως χαλάσει την παράδοση, εκτός κι αν επέμβει η Ομάδα Διάσωσης.

Τρομερά Ζωάκια: Σεζόν 1 / Wonderoos (24/11/2020)

Μια περιπετειώδης και αξιαγάπητη ομάδα από ζωάκια από όλο τον κόσμο παίζουν, γελούν, τραγουδούν και μαθαίνουν παρέα να λύνουν γνώριμα προβλήματα προσχολικής ηλικίας.

Τρομερά Ζωάκια: Καλές Γιορτές! / Wonderoos: Holiday Holiday! (29/11/2020)

Ο χειμώνας έφτασε στην πόλη και παρά την έλλειψη χιονιού, ένα μπλακάουτ και ένα αποτυχημένο πάρτι, τα τρομερά ζωάκια μαθαίνουν το αληθινό νόημα των γιορτών.