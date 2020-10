TV & MOVIES

Ο Σερ Τόμας Σον Κόνερι, γεννημένος στις 25 Αυγούστου 1930 στη Σκωτία, άφησε την τελευταία του πνοή στον ύπνο του, σε ηλικία 90 ετών.

Ο Σον Κόνερι υπήρξε ο πρώτος κινηματογραφικός «007», ένας ρόλος που τον έκανε γνωστό παγκοσμίως, πρωταγωνίστησε σε περισσότερα από 70 φιλμ, ενώ από πολλούς θεωρείται ο καλύτερος «Τζέιμς Μποντ» που πέρασε από τη μεγάλη οθόνη.

Για την ιστορία μάλιστα, ο δημιουργός του Βρετανού πράκτορα, Ίαν Φλέμινγκ, δεν ήταν ευχαριστημένος με την επιλογή του ηθοποιού για την ενσάρκωση του ήρωά του, καθώς θεωρούσε ότι λόγω της φυσικής του διάπλασης και του παρουσιαστικού του δεν θα φαινόταν τόσο εκλεπτυσμένος. Ωστόσο, άλλαξε γνώμη μετά την πρεμιέρα της πρώτης ταινίας, «Τζέιμς Μποντ εναντίον Δρος Νο».

«Ποτέ δεν είχα σκεφτεί να γίνω ηθοποιός. Βρισκόμουν στο Λονδίνο για τον διαγωνισμό του «Μίστερ Υφήλιος» και γύρευα να κάνω κάτι διαφορετικό στη ζωή μου. Μόλις μου είχαν προτείνει να προσπαθήσω να μπω στην ομάδα ποδοσφαίρου της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, όμως ήμουν ήδη 22· αρκετά μεγάλος για μια τέτοια δουλειά. Τότε, κάποιος μου είπε ότι γύρευαν κόσμο για να συμπληρώσουν τη χορευτική ομάδα του θεατρικού μιούζικαλ «South Pacific». Εμαθα πού θα γινόταν η πρόβα, πήγα, με δοκίμασαν, με προσέλαβαν και αυτό ήταν. Μία ακόμη δουλειά…», έχει δηλώσει ο ίδιος για το ξεκίνημα της σπουδαίας καριέρας του.

Ο Κόνερι πρωταγωνίστησε σε επτά συνολικά ταινίες Μποντ. Είχε κερδίσει πληθώρα βραβείων και διακρίσεων, ανάμεσά τους Όσκαρ από την Αμερικανική Ακαδημία Κινηματογραφικών Τεχνών και Επιστημών, Χρυσή Σφαίρα και BAFTA. Το 1987 κέρδισε το Όσκαρ Β' Ανδρικού ρόλου στην ταινία Οι Αδιάφθοροι (The Untouchables), ενώ τον Ιούλιο του 2000 χρίστηκε ιππότης από τη βασίλισσα Ελισάβετ Β'.

Για την απονομή των Οσκαρ εκείνης της χρονιάς, όπου το κοινό τον χειροκροτούσε όρθιο επί αρκετά λεπτά, ο Σκωτσέζος ηθοποιός έχει δηλώσει στο περιοδικό «American Film» ότι το Οσκαρ του δόθηκε για το σύνολο της δουλειάς του και όχι επειδή ήταν και τόσο καλός στην ταινία

Όμως, ο Σον Κόνερι δεν ήταν μόνο ο καλύτερος Τζέιμς Μποντ όλων των εποχών. Τη δεκαετία του '80 ο Κόνερι πρωταγωνίστησε σε επιτυχημένες ταινίες όπως: «Ιντιάνα Τζόουνς και η τελευταία Σταυροφορία» του Στίβεν Σπίλμπεργκ, «Χαϊλάντερ: Ο αθάνατος» του Ράσελ Μαλκάχι, «Ονομα του ρόδου» του Ζαν Ζακ Ανό, αλλα και «Ο Βράχος» το 1996 και το «Κυνήγι του Κόκκινου Οκτώβρη» του Τζον Μακ Τίρναν.

Οι 10 πιο εμβληματικές ταινίες του σύμφωνα με το IMDB

10. Τζέιμς Μποντ, πράκτωρ 007: Από τη Ρωσία με αγάπη (From Russia with Love) - 1963

Βαθμολογία 7,4

9. Ο βράχος (The Rock) - 1996

Βαθμολογία 7,4

8. Το κυνήγι του κόκκινου Οκτώβρη (The Hunt for Red October) - 1990

Βαθμολογία 7,6

7. Το όνομα του ρόδου (The Name of the Rose) - 1986

Βαθμολογία 7,7

6. Τζέιμς Μποντ, πράκτωρ 007 εναντίον Χρυσοδάκτυλου (Goldfinger) - 1964

Βαθμολογία 7,7

5. Ο άνθρωπος που θα γινόταν βασιλιάς (The Man Who Would Be King) - 1975

Βαθμολογία 7,8

4. Η Μεγαλύτερη Ημέρα του Πολέμου (The Longest Day) - 1962

Βαθμολογία 7,8

3. Ο λόφος (The Hill) - 1965

Βαθμολογία 7,9

2. Οι Αδιάφθοροι (The Untouchables) - 1987

Βαθμολογία 7,9

1. Ο Ιντιάνα Τζόουνς και η Τελευταία Σταυροφορία (Indiana Jones and the Last Crusade) - 1989

Βαθμολογία 8,2