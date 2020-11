To Borat 2 έκανε πρεμιέρα πριν από λίγες ημέρες στο Amazon Prime και έχει προκαλέσει ήδη πολλές συζητήσεις κυρίως για τη σκηνή σε δωμάτιο ξενοδοχείου με την ηθοποιό που υποδύεται την ανήλικη κόρη του Borat και τον Ρούντι Τζουλιάνι, πρώη δήμαρχο της Νέας Υόρκη και νυν δικηγόρο του Ντόναλντ Τραμπ.

Ωστόσο εξίσου μεγάλο ενδιαφέρον έχουν και οι κομμένες σκηνές, που δίνει τώρα στη δημοσιότητα ο Σάσα Μπάρον Κοέν.

Μία από αυτές, που δεν προβλήθηκε ολόκληρη στην ταινία είναι σε ένα μικρό φεστιβάλ ακροδεξιών όπου ο Κοέν εμφανίζεται στο stage ως Country Steve και αρχίζει να τραγουδάει προσβλητικούς στίχους. Όπως έχει παραδεχτεί ο ίδιος, στο σκηνικό αυτό κινδύνεψε πραγματικά η ζωή του και μάλιστα ήταν μία από τις περιπτώσεις που στα γυρίσματα χρειάστηκε να φορέσει αλεξίσφαιρο γιλέκο.

Όπως θα δείτε λοιπόν, μια ομάδα ακροδεξιών αρχίζει να κυνηγάει τον Κοέν ο οποίος είχε μαζί και μια μικρή ομάδα ανθρώπων από εταιρεία σεκιούριτι για ακόμα μεγαλύτερη προστασία. Ακόμα και όταν μπήκε στο βανάκι της παραγωγής για να φύγει από το σημείο, τα άτομα που τον κυνηγούσαν προσπαθούσαν να ανοίξουν την πόρτα για να τον λιντσάρουν.

This was not the easiest movie to make. #BoratSubsequentMoviefilm pic.twitter.com/oagfJoGjNt

Σε μία άλλη κομμένη σκηνή βλέπουμε την Maria Bakalova, η οποία υποδύεται την κόρη του Borat στην ταινία, να μπαίνει μέσα στον Λευκό Οίκο και να συνομιλεί με τον Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ γιο του Αμερικανού προέδρου.

Trump very careful who he let into his events and house. No Covid test necessary - High 5! pic.twitter.com/Kf5gGk3n2M

— Borat (@BoratSagdiyev) October 23, 2020