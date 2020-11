TV & MOVIES

Πέθανε την Τρίτη σε ηλικία 91 ετών η ηθοποιός Έλσα Ρέιβεν, γνωστή από τη συμμετοχή της στην κωμική σειρά Amen (1988-1990) αλλά και από τις συμμετοχές της στις ταινίες Επιστροφή στο Μέλλον και Τιτανικός.

Την είδηση του θανάτου της ηθοποιού, επιβεβαίωσε ο ατζέντης της, Ντέιβιντ Σάουλ.

Η Ρέιβεν, που το πραγματικό της όνομα ήταν Έλσα Ραμπίνοβιτς, γεννήθηκε στις 21 Σεπτεμβρίου 1929 στο Τσάρλεστον. Ξεκίνησε την καριέρα της από τις θεατρικές σκηνές της Νέας Υόρκης, ενώ έπαιξε σε πολλές τηλεοπτικές σειρές και ταινίες: The Amityville Horror, In the Line of Fire, The Moderns, Fearless, κ.ά.

Υπενθυμίζουμε ότι στην ταινία Τιτανικός έπαιξε τον ρόλο της Ida Strauss, σε μια από τις συγκλονιστικές σκηνές της ταινίας. Εκείνη με το ηλικιωμένο ζευγάρι που περίμενε αγκαλιασμένο στο το θάνατο στο κρεβάτι της καμπίνας του καθώς βούλιαζε ο Τιτανικός… Η Ρέιβεν συμμετείχε μάλιστα και στο βίντεοκλιπ του τραγουδιού της ταινίας που ερμήνευσε η Σελίν Ντιόν.

Επίσης την είδαμε στις σειρές Days of Our Lives, General Hospital, The Fresh Prince of Bel-Air, Seinfeld και Wiseguy.

Ο τελευταίος ρόλος της Ρέιβεν ήταν στο Answers To Nothing του 2011.