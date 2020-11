TV & MOVIES

Ο Μπερτ Μπελάσκο, γνωστός από τη συμμετοχή τους στις σειρές Pitch και Let’s Stay Together «έφυγε» από τη ζωή σε ηλικία μολις 38 ετών. Το θάνατό του επιβεβαίωσαν οι αρχές της Κομητείας Henrico στη Βιρτζίνια.

Ο Μπελάσκο βρισκόταν σε υποχρεωτική καραντίνα σε ξενοδοχείο της περιοχής λίγο πριν ξεκινήσει τα γυρίσματα νέας ταινίας.

Όπως ανέφερε ο πατέρας του στο TMZ, η οικογένεια και οι φίλοι του ανησύχησαν όταν προσπαθούσαν να επικοινωνήσουν μαζί του χωρίς αποτέλεσμα. Τότε οι υπεύθυνοι του ξενοδοχείου κάλεσαν την αστυνομία η οποία τον βρήκε νεκρό στο δωμάτιο του.

💔💔💔 Heartbroken at the passing of Bert Belasco - a talented, kind young man who I had the pleasuring of working with numerous times on #LetsStayTogether. Squeeze your loved ones tight! Tomorrow is never promised. pic.twitter.com/Puk2zeG69g — Jackée Harry (@JackeeHarry) November 9, 2020

Τα αίτια του θανάτου του παραμένουν άγνωστα μέχρι στιγμής, ενώ αναμένονται και τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων. Σύμφωνα με τις αρχές, ο θάνατός του δεν κρίνεται ύποπτος,

This is me and my dear friend #BertBelasco who just passed away at 38. No day is promised. Please let the ones you love KNOW that you love them today, right now. Any moment could be your last. #RIP you dear, kind, gentle man. pic.twitter.com/SrfC87ZIrj — yvette nicole brown (@YNB) November 9, 2020

Όπως δήλωσε ο πατέρας του, ο ίδιος πιστεύει ότι ο θάνατος του γιου του οφείλεται σε ανεύρυσμα.

I am gutted by this news. Bert was my friend! We had JUST talked last week. He was happy and excited about his new project and all the good that was to come. No day is promised. NO DAY. BET's 'Let's Stay Together' Star #BertBelasco Dead at 38 https://t.co/oxxuBNgQIk via @TMZ — yvette nicole brown (@YNB) November 9, 2020

Ο Μπελάσκο συμμετείχε σε αρκετές σειρές μεταξύ των οποίων οι: I'm Dying Up Here, Justified, Superstore, NCIS: New Orleans, Key & Peele, και House.