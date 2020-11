TV & MOVIES

Η Μαρία Μπακάλοβα, η κινηματογραφική κόρη του Borat και πρωταγωνίστρια στη σκηνή με τον Ρούντι Τζουλιάνι σε δωμάτιο ξενοδοχείου που έκανε το γύρο του διαδικτύου και προκάλεσε σάλο στις ΗΠΑ, μιλάει πρώτη φορά για την επίμαχη σκηνή σε συνέντευξή της στους New York Times.

Υπενθυμίζουμε ότι η 24χρονη ηθοποιός υποδυόταν την 15χρονη δημοσιογράφο που έπαιρνε συνέντευξη από τον Τζουλιάνι στο «Borat Subsequent Moviefilm: Delivery of Prodigious Bribe to American Regime For Make Benefit Once Glorious Nation of Kazakhstan». Αφού του συστήθηκε ως μία συντηρητική ρεπόρτερ που ετοιμάζει μια εκπομπή για τον κορονοϊό και τον τρόπο που τον αντιμετώπισε η κυβέρνηση Τραμπ του πρότεινε να πάνε στο δωμάτιο του ξενοδοχείου (που ήταν παγιδευμένο με κρυφές κάμερες). Εκεί όταν η Μπακάλοβα του έβγαλε το μικρόφωνο, ο Τζουλιάνι ξάπλωσε στο κρεβάτι και έβαλε το χέρι στο παντελόνι του.

Τη σκηνή διέκοψε ο Borat που μπήκε στο δωμάτιο φορώντας εσώρουχα φωνάζοντας: «Είναι 15, είναι πολύ μεγάλη για σένα!». Το περιστατικό συνέβη στις 7 Ιουλίου στο ξενοδοχείο Mark της Νέας Υόρκης.

Αμέσως μετά την εισβολή του Borat, o Τζουλιάνι ο οποίος δεν είχε αναγνωρίσει τον ηθοποιό κάλεσε την αστυνομία. Για την επίμαχη κίνηση, ο Τζουλιάνι είχε υποστηρίξει ότι απλώς έφτιαχνε το πουκάμισό του, που είχε βγει λόγω της αφαίρεσης του μικροφώνου και πως όλα αυτά είναι κατασκευασμένα.

Here’s the full Rudy Giuliani clip from Borat. Judge for yourself...pic.twitter.com/CQHzI23GFb — Rex Chapman🏇🏼 (@RexChapman) October 23, 2020

Έτσι η Μπακάλοβα, απαντώντας στην ερώτηση των New York TImes αν ένιωσε να βρίσκεται σε κίνδυνο κατά το γύρισμα, απάντησε μόνο τη στιγμή που ο Τζουλιάνι κάλεσε την αστυνομία όταν κατάλαβε ότι πρόκειται για μία από τις φάρσες του Borat.

«Ήμουν κάπως τρομαγμένη ότι κάτι θα συνέβαινε. Όμως ευτυχώς καταφέραμε να δραπετεύσουμε» είπε η ηθοποιός και πρόσθεσε «Η καρδιά μου χτυπούσε σαν τρελή».

Τι πραγματικά όμως συνέβη στο δωμάτιο του ξενοδοχείου; «Είδα ο,τι είδατε κι εσείς. Αν είδατε την ταινία τότε πήρατε το μήνυμα. Θέλουμε να δουν όλοι την ταινία και να βγάλει ο καθένας το δικό του συμπέρασμα. Ταινίες σαν κι αυτές δείχνουν τα πραγματικά χρώματα των ανθρώπων. Θα δείξει τον πραγματικό χαρακτήρα του Ρούντι. Ο καθένας είναι υπεύθυνος για τις αποφάσεις του. Οπότε όχι δεν νιώθω άσχημα», είπε χαρακτηριστικά.