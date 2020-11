Τις τελευταίες ώρες ο Μάθιου Πέρι έχει ανάψει φωτιές στους φαν των Friends.

Με ένα tweet του χθες ο αγαπημένος μας «Τσάντλερ», ενημέρωσε όλους τους θαυμαστές του επιτυχημένου sitcom ότι το πολυαναμενόμενο reunion της παρέας των έξι, που έχει μπει στον πάγο εξαιτίας της πανδημίας του κορονοϊού, θα γίνει (ευχόμαστε) τον Μάρτιο του 2021!

«Το reunion των Friends επαναπρογραμματίστηκε για τις αρχές του Μαρτίου του 2021. Φαίνεται πως θα είμαστε πολύ απασχολημένοι τη χρονιά που έρχεται. Και έτσι ακριβώς μου αρέσει!», έγραψε ηθοποιός στον Twitter λογαριασμό του.

Friends reunion being rescheduled for the beginning of March. Looks like we have a busy year coming up. And that's the way I like it!

— matthew perry (@MatthewPerry) November 12, 2020