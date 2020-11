Όταν τον Νοέμβριο του 2016 ο Ντόναλντ Τραμπ επικρατούσε στις εκλογές των ΗΠΑ παίρνοντας το χρίσμα ως 45ος πρόεδρος της Αμερικής, ήρθε στην επικαιρότητα ένα επεισόδιο της δημοφιλούς σειράς «The Simpson», που είχε προβληθεί μιάμιση δεκαετία νωρίτερα.

Σε εκείνο το επεισόδιο, με τίτλο «Bart to the Future», που προβλήθηκε τον Μάρτιο του 2000 είχε προβλεφθεί πως ο Ντόναλντ Τραμπ θα αναλάβει χρέη προέδρου! Ήταν μία από τις πολλές... προβλέψεις που μέσα στα 30 χρόνια της σειράς έχουν επιβεβαιωθεί.

Μια βόλτα, άλλωστε στο Youtube, θα σας πείσει για του λόγου το αληθές, καθώς υπάρχουν πολλά βίντεο με τέτοια περιστατικά που προβλήθηκαν στη σειρά και πολλά χρόνια αργότερα επιβεβαιώθηκαν.

Ωστόσο σήμερα δεν θα ξεχωρίσουμε εκείνες τις στιγμές που... οι Simpsons τα είχαν πει, αλλά αυτές που μέσα από τα επεισόδια τους παρήλασαν οι πρόεδροι των ΗΠΑ. Και είναι αρκετές περιπτώσεις, που οι δημιουργοί της σειράς προσφέρουν την... κίτρινη καρτουνίστικη μορφή σε παλιούς προέδρους της χώρας.

Η... λατρεία της σειράς για τον απερχόμενο - όπως όλα δείχνουν- πρόεδρο των ΗΠΑ, φάνηκε από το πρώτο κιόλας επεισόδιο μετά από την εκλογή του. Αυτό, λοιπόν, ξεκινά με τον Μπαρτ -τον γιο της οικογένεια Σίμπσονς- να γράφει πολλές φορές σε έναν μαυροπίνακα «Είχα χάλια». Και όχι δεν ήταν τυχαίο...

Ο Τζορτζ Μπους ο πρεσβύτερος, πρόεδρος των ΗΠΑ από το 1989 ως και το 1993, αλλά και ο διαδοχός του, Μπιλ Κλίντον (1993-2001) είναι εκείνοι που έχουν εμφανιστεί τις περισσότερες φορές. Κάτι που έχει εξήγηση, καθώς η σειρά άρχισε να μεταδίδεται το 1989.

Ο Μπους είναι πρώην γείτονας των Simpsons, που μετακόμισε τα τελευταία χρόνια στο Σπρίνγκφιλντ, καθώς εκείνος και η σύζυγός του Μπάρμπαρα ήθελαν να πάνε κάπου, όπου οι «άνθρωποι δεν νοιάζονται για την πολιτική».

Στην έβδομη σεζόν της σειράς, στο επεισόδιο 13, ο Χόμερ - ο βασικός πρωταγωνιστής- έρχεται στα χέρια με τον Μπου, καθώς ο τελευταίος χτυπά το γιο του, Μπαρτ. Ο καυγάς γίνεται μπροστά σε έναν επισκέπτη στη γειτονιά, που δεν είναι άλλος από τον Μιχαήλ Γκορμπατσόφ! Μάλιστα ο Μπους αρνείται να ζητήσει συγνώμη για τον καβγά, γιατί όπως λέει δεν θέλει να φαίνεται «αδύναμος μπροστά στους Ρώσους»...

Ο διάδοχος του Τζορτζ Μπους, Μπιλ Κλίντον, βρέθηκε στην προεδρία την καλύτερη περίοδο τον Simpsons και η «παρουσία» του στη σειρά ήταν συχνή. Χαρακτηριστικές είναι και οι καμέο εμφανίσεις του, σε μελλοντικά επεισόδια όπου αυτοχαρακτηρίζεται ως «άθλιος πρόεδρος» ή όταν ο Μπαρτ δεν θυμάται το όνομά του όταν μιλά για την ιστορία, τον αποκαλεί απλώς «ο τύπος που έκανε σεξ»!

Φυσικά από τη σειρά δεν έχουν περάσει μόνο πρόεδροι που βρέθηκαν στο αξίωμα στα χρόνια που είναι στον αέρα η σειρά. Ο Αβράαμ Λίκολν, για παράδειγμα, έχει «περάσει» από επεισόδια της σειράς. Πιο χαρακτηριστικό ωστόσο θεωρείται ένα του 1992 με τίτλο «Homers Triple Bypass». Εκεί ο Χόμερ προσπαθεί να καθησυχάσει τα παιδιά του πως δεν θα πεθάνει στο χειρουργίο, γιατί: «αυτό συμβαίνει μόνο σε κακούς ανθρώπους». Για να έρθει η ερώτηση του γιου του Μπαρτ «Τί έγινε με τον Λίκολν», με τον Χόμερ να απαντά... βιτριολικά πως: «Πούλησε δημητηριασμένο γάλα σε μαθητές». Μια ξεκάθαρη σπόντα για τον τρόπο που πέθανε η μητέρα του 16ου προέδρου των ΗΠΑ, Νάνσι, από δημητηριασμένο γάλα.

"I'm not going to die, that only happens to bad people."

"What about Abraham Lincoln?"

"Uh, he sold poisoned milk to school children." pic.twitter.com/ZEz2Hpqhln

— SimpsonsQOTD (@SimpsonsQOTD) June 15, 2017