Τις τελευταίες ώρες όλο το διαδίκτυο συζητάει για την αναπάντεχη… cameo εμφάνιση που είχε το τρίτο επεισόδιο (Fairytale) της τέταρτης σεζόν του The Crown που κυκλοφόρησε στο Netflix στις 15 Νοεμβρίου.

Δεν αναφερόμαστε φυσικά σε κάποιον ηθοποιό ή μέλος της βασιλικής οικογένειας, αλλά σε ένα… ποντίκι!

Ναι, πολύ καλά διαβάσατε! Συγκεκριμένα, καθώς βλέπουμε τη βασίλισσα Ελισάβετ να συζητά με την αδερφή της πριγκίπισσα Μαργαρίτα και τη μητέρα τους για την Νταϊάνα, ένα… ποντίκι σουλατσάρει με την ησυχία του πάνω στα χαλιά του παλατιού!

Is the mouse supposed to be in the scene? #thecrown pic.twitter.com/pRkgaZX6DR

