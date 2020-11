Ο Χαλκ Χόγκαν έδωσε την έγκριση και τις ευλογίες του στον Κρις Χέμσγουορθ ο οποίος θα υποδυθεί τον βετεράνο παλαιστή σε νέα επερχόμενη ταινία.

O Χόγκαν, όπως και οι followers του ηθοποιού, εντυπωσιάστηκαν από το νέο και -ακόμα πιο- φουσκωμένο κορμί που έχει χτίσει για τις ανάγκες του ρόλου.

Θυμίζουμε ότι πρόσφατα ο Χέμσγουορθ ανήρτησε στο Instagram μία φωτογραφία που τον δείχνει να ανεβαίνει ένα λόφο σπρώχνοντας μία τεράστια ρόδια που ζυγίζει αρκετά κιλά.

Ο Χόγκαν όπως και οι περισσότεροι εστίασαν στα υπερμεγέθη μπράτσα του ηθοποιού τα οποία έμοιαζαν έτοιμα να εκραγούν!

Ο πρώην σταρ της πάλης έσπευσε να μοιραστεί στο Twitter τη φωτογραφία του Χέμσγουορθ μαζί με ορισμένες δικές του γράφοντας αστειευόμενος στη λεζάντα του:

«Τα έχει καταφέρει σχεδόν! Είναι έτοιμος αδερφέ!!! Όμως παραείναι όμορφος για να παίξει εμένα».

He’s already there! He’s ready BROTHER!!! But is he good looking enough to play me lol,lol,lol. HH pic.twitter.com/q6LLfWUGgL

— Hulk Hogan (@HulkHogan) November 23, 2020