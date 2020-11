Οι New York Times έδωσαν στη δημοσιότητα μια λίστα με τους «25 Καλύτερους ηθοποιούς του 21ου αιώνα».

Όπως σημειώνεται χαρακτηριστικά στην εισαγωγή του άρθρου, η συγκεκριμένη λίστα είναι καθαρά υποκειμενική και ενδεχομένως να προκαλέσει αντιδράσεις και διαφωνίες σχετικά με απουσίες ονομάτων.

Πράγματι, ο συγκεκριμένος κατάλογος έχει προκαλέσει την αντίδραση του Twitter το οποίο κατηγορεί τους New York Times για την απουσία ηχηρών ονομάτων αλλά και ομοφυλόφιλων ηθοποιών.

Το μοναδικό κριτήριο επιλογής των 25, ήταν το ταλέντο των ηθοποιών και «όπως και να έχει πάντως, οι 25 ηθοποιοί που βρίσκονται στη λίστα, είναι οι 25 λόγοι που αγαπάμε ακόμα τις ταινίες, ίσως περισσότερο από ποτέ», καταλήγουν στο κείμενό τους οι κριτικοί.

Who are the best film performers of the last 20 years? This list of 25 actors is "both necessarily subjective and possibly scandalous in its omissions,” our critics, @ManohlaDargis and @aoscott, write. Here is a sampling. https://t.co/BHUmQCX0Z5

— New York Times Arts (@nytimesarts) November 25, 2020