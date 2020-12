TV & MOVIES

Την περίοδο της πανδημίας, ένα από τα αναπάντητα ερωτήματα αφορά το άνοιγμα των κινηματογράφων και της μαζικής διασκέδασης.

Από τη στιγμή που λύση δεν διαφαίνεται άμεσα στον ορίζοντα, οι εταιρείες παραγωγής και διανομής ταινιών έχουν κάνει τον προγραμματισμό τους, χωρίς να στηρίζονται αποκλειστικά στην έξοδο των προϊόντων τους στις σκοτεινές αίθουσες.

Η Warner Bros. ανακοίνωσε ότι οι ταινίες παραγωγής 2021 θα φτάσουν στο κοινό μέσω ενός νέου υβριδικού μοντέλου. Συγκεκριμένα, το πλάνο είναι ορισμένες από αυτές να προβληθούν στην πλατφόρμα τους βίντεο on demand HBO Max παράλληλα με την κυκλοφορία τους στους κινηματογράφους, προκειμένου να προσαρμοστούν στην πανδημία.

Οι τίτλοι περιλαμβάνουν μερικά πολύ εμπορικά ονόματα, όπως Matrix 4, Godzilla vs. Kong, Space Jam: A New Legacy, Dune. Τον περασμένο Νοέμβρη, η εταιρεία είχε ανακοινώσει κάτι ανάλογο σχετικά με την επικείμενο έξοδο της ταινίας Wonder Woman 1984, η οποία θα προβληθεί ανήμερα Χριστούγεννα τόσο στα σινεμά όσο και στη συνδρομητική πλατφόρμα.

Σε ανακοίνωσή της, η Warner Bros. τόνισε ότι το μοντέλο αυτό είναι μια «στρατηγική απάντηση στην πανδημία» και πως «κάθε ταινία θα φύγει από την πλατφόρμα και θα συνεχίσει την πορεία της στις αίθουσες και στο εξωτερικό.»

«Ζούμε μια περίοδο χωρίς προηγούμενο, που απαιτεί να επιδείξουμε δημιουργικότητα για να βρούμε λύσεις», εξήγησε η διευθύνουσα σύμβουλος της Warner Bros, Αν Σάρνοφ, κατά την παρουσίαση αυτής της πρωτοβουλίας, που θα αφορά τουλάχιστον 17 ταινίες τον επόμενο χρόνο, μεταξύ των οποίων ένα πρίκουελ εμπνευσμένο από τη σειρά Sopranos και τη συνέχεια της ταινίας σούπερ ηρώων Suicide Squad.

Η εν λόγω υπηρεσία θα είναι δυνατή μονάχα στις ΗΠΑ, καθώς η HBO Max δεν είναι διαθέσιμη σε αυτό το στάδιο σε άλλες χώρες, όπου ο κατάλογος των ταινιών της Warner Bros βγαίνει συνήθως στις κινηματογραφικές αίθουσες τον επόμενο χρόνο.