Η θρυλική σειρά του CBS που έκανε πρεμιέρα το 1993 και έριξε τίτλους τέλους το 2001 μετά από 8 σεζόν σημειώνοντας μεγάλη επιτυχία, αποκτά ριμέικ με τις ευλογίες του αυθεντικού Texas Ranger, Τσακ Νόρις. Αν μπορούσαν ας έκαναν κι αλλιώς.

Το Walker με πρωταγωνιστή τον Τζάρεντ Πανταλέκι του Supernatural, στον ρόλο του εμβληματικού τεξανού σερίφη, έρχεται στο CW, στις 21 Ιανουαρίου.

Μέχρι τότε όμως, μπορούμε να ρίξουμε μια ματιά στο τρέιλερ που μοιράστηκε ο πρωταγωνιστής της σειράς, στον Twitter λογαριασμό του:

It's been a long road to get here, but it has my entire heart. I hope you join us on January 21st for the premier of @thecwwalker. #SPNFamily meet the #WalkerFamily pic.twitter.com/1QbOYH5ikX

— Jared Padalecki (@jarpad) December 14, 2020