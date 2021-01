Πρωταγωνιστής της ταινίας είναι ο Μακόλεϊ Κάλκιν, ο οποίος έπαιζε τον ρόλο ενός μικρού αγοριού που η οικογένειά του αφήνει κατά λάθος μόνο του στο σπίτι, όταν φεύγουν για τις χριστουγεννιάτικες διακοπές. Ο μικρός, αφού πρώτα «απολαύσει» το γεγονός του να είναι μόνος στο σπίτι, σύντομα καλείται να αντιμετωπίσει δύο διαρρήκτες, με τραγελαφικά περιστατικά να ακολουθούν.

Μετά την τεράστια επιτυχία της εν λόγω ταινίας, κυκλοφόρησε και το «Μόνος στο Σπίτι 2», με... πάνω κάτω την ίδια υπόθεση (αλλά όχι την ίδια επιτυχία), στην οποία μία από τις πιο γνωστές σκηνές είναι και η εμφάνιση του μεγιστάνα (και μελλοντικού Προέδρου των ΗΠΑ) Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Τραμπ φαίνεται να συναντάει τον μικρό ήρωα στο λόμπι ενός ξενοδοχείου, με τον ηθοποιό να του ζητά πληροφορίες και εκείνον να τον βοηθάει και να του χαιδεύει το κεφάλι.

Έλα όμως που μετά την εισβολή των υποστηρικτών του Τραμπ στο Καπιτώλιο, πέρα από τις αιτιάσεις για την καθαίρεση του Αμερικανού προέδρου, πληθαίνουν και οι φωνές της «αποκαθήλωσής» του από το «Μόνος στο Σπίτι 2»!

Μάλιστα ο ίδιος ο Μακόλεϊ Κάλκιν πήρε θέση απέναντι στον Τραμπ και ένωσε τη φωνή του για να κοπεί η συγκεκριμένη σκηνή, με βίντεο να έχουν αρχίσει να κάνουν ήδη την εμφάνισή τους στα social media όπου ο Τραμπ έχει «σβηστεί» από την ταινία.

due to popular request I have removed trump from home alone pic.twitter.com/HoTA2csMl4

— ᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟ (@maxschramp) January 9, 2021