TV & MOVIES

Ο Κέβιν Μπράιτ, μιλώντας στο The Hollywood Reporter, με αφορμή την 25η επέτειο του επεισοδίου «The One After the Superbowl», ανέφερε:

«Ξέρετε την ιστορία για το πώς πήραμε τη Τζούλια Ρόμπερτς; Ο Μάθιου Πέρι της ζήτησε να εμφανιστεί στη σειρά,» είπε ο Μπράιτ, ένας εκ των συν-δημιουργών.

«Γράψε μια εργασία για την κβαντική φυσική και θα έρθω», του απάντησε. Αυτό που κατάλαβα είναι ότι ο Μάθιου πράγματι έγραψε την εργασία και της την έστειλε με φαξ την επόμενη μέρα.»

Η συν-δημιουργός Μάρτα Κάουφμαν είπε ότι «η συμμετοχή της Τζούλια Ρόμπερτς ήταν κάτι το συναρπαστικό.»

«Ξέραμε ότι θα ήταν κατάλληλη για τον ρόλο», είπε η Κάουφμαν. «Όταν είπε ναι, ήταν φοβερό.»

Ωστόσο, η Αλέξα Τζαντζ, μια από τους συγγραφείς της σειράς τόνισε ότι η Ρόμπερτς έδειξε ενδιαφέρον για τον Πέρι από μακριά γιατί «είναι πολύ γοητευτικός».

«Υπήρξε αρκετό φλερτ κατά τη διάρκεια της αποστολής φαξ», είπε. «Του έστελνε ερωτηματολόγια με ερωτήσεις τύπου: «Γιατί πρέπει να βγω μαζί σου;».

Όλοι οι συγγραφείς τον βοήθησαν να της εξηγήσει τους λόγους.» Για την ιστορία, Ρόμπερτς και Πέρι είχαν μια σχέση τόσο σύντομη όσο και η εμφάνιση της πρώτης στο επεισόδιο.

Πηγή: CNN

Διαβάστε ακόμα:

Σκέφτεσαι να αγοράσεις Switch; Αυτά είναι τα καλύτερα πακέτα που θα βρεις!

Τζένιφερ Άνιστον: Ο λόγος που κόντεψε να χάσει τον ρόλο της Ρέιτσελ στα «Φιλαράκια»