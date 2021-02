Σε μια ιστορική στιγμή για τη γυναικεία «παρουσία» στην κατηγορία Καλύτερης Σκηνοθεσίας, ανακοινώθηκαν οι φετινές υποψηφιότητες για τις 78ες Χρυσές Σφαίρες που θα πραγματοποιηθούν την Κυριακή 28 Φεβρουαρίου 2021.

Η Ένωση Ανταποκριτών Ξένου Τύπου του Χόλυγουντ ανακοίνωσε χθες τις υποψηφιότητες των 78ων Χρυσών Σφαιρών, σε μια live streaming εκδήλωση, με τη συμμετοχή των βραβευμένων με Χρυσή Σφαίρα Sarah Jessica Parker και Taraji P. Henson.

Φέτος όμως για πρώτη φορά στην ιστορία του θεσμού οι γυναίκες κάνουν ιδιαίτερα αισθητή την παρουσία τους στις Χρυσές Σφαίρες και στην κατηγορία της σκηνοθεσίας.

Οι Regina King για το «One Night in Miami», Chloe Zhao για το «Nomadland» και Emerald Fennell για το «Promising Young Woman» είναι υποψήφιες για το βραβείο Καλύτερης Σκηνοθεσίας, το οποίο είχε προηγουμένως υποδείξει μόνο πέντε υποψήφιες γυναίκες στην 77ετή ιστορία των Χρυσών Σφαιρών.

Υπενθυμίζουμε ότι το 2018, η Natalie Portman έιχε πετάξει την ωραιότατη σπόντα της στις Χρυσές Σφαίρες παρουσιάζοντας την κατηγορία Καλύτερης Σκηνοθεσίας, αναφέροντας στον λόγο της τους «Αυτοί είναι οι ΜΟΝΟ άντρες υποψήφιοι».

Αφού έλαβαν πολλά αρνητικά δημοσιεύματα για τον αποκλεισμό των γυναικών από την κατηγορία καλύτερου σκηνοθέτη τα τελευταία έξι χρόνια, για πρώτη φορά εδώ και πολύ καιρό, οι Χρυσές Σφαίρες κατανόησαν αυτή την χρόνια παράλειψη και αναγνώρισαν γυναίκες σκηνοθέτες.

Natalie Portman went into savage mode and poor Guillermo del Toro never saw it coming pic.twitter.com/DF0BAcReSt

— Pete Blackburn (@PeteBlackburn) January 8, 2018