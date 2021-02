TV & MOVIES

Λίγο μετά την ανακοίνωση των υποψηφιοτήτων για τις «Χρυσές Σφαίρες» του 2021, το Σωματείο Αμερικανών Ηθοποιών, το γνωστό SAG Awards, έδωσε στη δημοσιότητα τους υποψήφιους. Aξίζει να σημειωθεί ότι τα εν λόγω βραβεία έχουν ιδιαίτερη βαρύτητα και σημασία, καθώς τις περισσότερες φορές, προβλέπουν τις υποψηφιότητες των Όσκαρ στις βασικές κατηγορίες.

Τα συγκεκριμενα βραβεία απονέμονται μόνο σε ηθοποιούς και θα απονεμηθούν στις 4 Απριλίου.

Τις φετινές υποψηφιότητες ανακοίνωσαν οι: Lily Collins των πασίγνωστων «Emily in Paris» και «Mank» και ο Daveed Diggs («Hamilton», «Snowpiercer»).

Τα cast των ταινιών Ma Rainey’s Black Bottom, Da 5 Bloods, Minari, One Night in Miami και «Η Δίκη των Επτά του Σικάγο» προτάθηκαν σήμερα για την υψηλότερη διάκριση που απονέμει το Σωματείο των Ηθοποιών για τις καλύτερες ερμηνείες της χρονιάς.

Η δραματική ταινία εποχής Mank παραλείφθηκε από τις υποψηφιότητες για το βραβείο του καλύτερου καστ, μολονότι ο πρωταγωνιστής της, ο Gary Oldman, προτάθηκε για το βραβείο καλύτερης ερμηνείας, υποδυόμενος τον Herman J. Mankiewicz, τον σεναριογράφο της κλασικής ταινίας «Πολίτης Κέιν».

Δείτε τις κορυφαίες υποψηφιότητες:

Βραβείο για το καλύτερο cast σε ταινία

Da 5 Bloods (Netflix)

Ma Rainey’s Black Bottom (Netflix)

Minari (A24)

One Night in Miami (Amazon Studios)

The Trial of the Chicago 7 (Netflix)

Βραβείο Α΄ Ανδρικού Ρόλου

Riz Ahmed (Sound of Metal)

Chadwick Boseman (Ma Rainey’s Black Bottom)

Anthony Hopkins (The Father)

Gary Oldman (Mank)

Steven Yeun (Minari)

Βραβείο Α΄ Γυναικείου Ρόλου

Amy Adams (Hillbilly Elegy)

Viola Davis (Ma Rainey’s Black Bottom)

Vanessa Kirby (Pieces of a Woman)

Frances McDormand (Nomadland)

Carey Mulligan (Promising Young Woman)

Βραβείο B’ Ανδρικού Ρόλου

Chadwick Boseman (Da 5 Bloods)

Sacha Baron Cohen (The Trial of the Chicago 7)

Daniel Kaluuya (Judas and the Black Messiah)

Jared Leto (The Little Things)

Leslie Odom, Jr. (One Night in Miami)

Βραβείο Β’ Γυναικείου Ρόλου

Maria Bakalova (Borat Subsequent Moviefilm)

Glenn Close (Hillbilly Elegy)

Olivia Colman (The Father)

Youn Yuh-Jung (Minari)

Helena Zengel (News of the World)

Βραβείο Καλύτερης Ανδρικής Ερμηνείας σε Τηλεταινία ή Μίνι Τηλεοπτική Σειρά

Bill Camp (The Queen’s Gambit)

Daveed Diggs (Hamilton)

Hugh Grant (The Undoing)

Ethan Hawke (The Good Lord Bird)

Mark Ruffalo (I Know This Much Is True)

Βραβείο Καλύτερης Γυναικείας Ερμηνείας σε Τηλεταινία ή Μίνι Τηλεοπτική Σειρά

Cate Blanchett (Mrs. America)

Michaela Coel (I May Destroy You)

Nicole Kidman (The Undoing)

Anya Taylor-Joy (The Queen’s Gambit)

Kerry Washington (Little Fires Everywhere)

Βραβείο Καλύτερης Ανδρικής Ερμηνείας σε Δραματική Σειρά

Jason Bateman (Ozark)

Sterling K. Brown (This Is Us)

Josh O’Connor (The Crown)

Bob Odenkirk (Better Call Saul)

Rege-Jean Page (Bridgerton)

Βραβείο Καλύτερης Γυναικείας Ερμηνείας σε Δραματική Σειρά

Gillian Anderson (The Crown)

Olivia Colman (The Crown)

Emma Corrin (The Crown)

Julia Garner (Ozark)

Laura Linney (Ozark)

Βραβείο Καλύτερης Ανδρικής Ερμηνείας σε Κωμική Σειρά

Nicholas Hoult (The Great)

Dan Levy (Schitt’s Creek)

Eugene Levy (Schitt’s Creek)

Jason Sudeikis (Ted Lasso)

Ramy Youssef (Ramy)

Βραβείο Καλύτερης Γυναικείας Ερμηνείας σε Κωμική Σειρά

Christina Applegate (Dead to Me)

Linda Cardellini (Dead to Me)

Kaley Cuoco (The Flight Attendant)

Annie Murphy (Schitt’s Creek)

Catherine O’Hara (Schitt’s Creek)

