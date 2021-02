TV & MOVIES

Ανακοινώθηκαν οι υποψηφιότητες των Writers Guild of America Awards και υποθέτουμε οι ψηφοφόροι των Οσκαρ κρατάνε σημειώσεις.

Με κάποιες από τις πιο «οσκαρικές» ταινίες της χρονιάς όπως το «Mank», ή το «Nomadland» να μην πληρούν τα κριτήρια για να είναι επιλέξιμα για τα βραβεία της ένωσης οι υποψηφιότητες στις φετινές κατηγορίες έδωσαν το προβάδισμα σε άλλες ταινίες που αυξάνουν πλέον τις πιθανότητές τους να βρεθούν υποψήφιες στην ανάλογη κατηγορία στα Οσκαρ.

Από αυτές που πληρούσαν τις προυποθέσεις αλλά που δεν βρέθηκαν στις αντίστοιχες πεντάδες, ίσως τα «Never Rarely Sometimes Always», «First Cow» και «I’m Thinking of Ending Things», να αποτελούν μερικές από τις πιο ηχηρές απουσίες.

Πρωτότυπο Σενάριο

«Judas and the Black Messiah»

«Palm Springs»

«Promising Young Woman»

«Sound of Metal»

«The Trial of the Chicago 7»

Διασκευασμένο Σενάριο

«Borat Subsequent Moviefilm»

«Ma Rainey’s Black Bottom»

«News of the World»

«One Night in Miami»

«The White Tiger»

the dissident 607 The Dissident

Σενάριο για ντοκιμαντέρ

«All In: The Fight for Democracy»

«The Dissident»

«Herb Alpert Is…»

«Red Penguins»

«Totally Under Control»