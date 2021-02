TV & MOVIES

Ένα νέο ντοκιμαντέρ σε μορφή επεισοδίων ετοιμάζεται στο Hulu, με θέμα την πασίγνωστη μάρκα εσωρούχων Victoria’s Secret, την εδραίωσή της στην παγκόσμια αγορά, την τεράστια επιτυχία της και την απότομη πτώση της τα τελευταία χρόνια. Η σειρά θα εξετάσει τα πάντα γύρω από το brand, τις εντυπωσιακές μούσες του και τις φαντασμαγορικές πασαρέλες μέχρι τα επικίνδυνα σωματικά πρότυπα που λάνσαρε και την κακοποίηση των μοντέλων και λοιπών συντελεστών πίσω από τις κάμερες.

Το The Rise and Fall of Victoria’s Secret θα σκηνοθετηθεί από τον Matt Tyrnauer, ο οποίος είναι επίσης υπεύθυνος για το ντοκιμαντέρ Valentino: The Last Emperor, το οποίο θεωρείται από τα καλύτερα του είδους του. Σύμφωνα με το περιοδικό The Hollywood Reporter, η σειρά θα ξεκινήσει να προβάλλεται τους πρώτους μήνες του 2022.

Για αρκετά χρόνια, το Victoria’s Secret δεν ήταν ένα απλό brand, αλλά αποτελούσε βασικό σταθμό της βιομηχανίας εσωρούχων και μετατράπηκε σε φαινόμενο όχι μόνο της μόδας αλλά και της ποπ κουλτούρας. Η αλυσίδα μεγάλωνε με ραγδαίους ρυθμούς, τα Victoria’s Secret Fashion Shows συγκέντρωναν εκατομμύρια τηλεθεατές κάθε χρόνο και τα «αγγελάκια» υπέγραφαν συμβόλαια με υπέρογκα ποσά, ενώ μετατρέπονταν αυτομάτως σε σύγχρονα σύμβολα του σεξ. Παρόλα αυτά, κάποια στιγμή το κοινό κουράστηκε από το ίδιο και απαράλλακτο marketing, σταμάτησε να εντυπωσιάζεται από την πασαρέλα και ξεκίνησε να θυμώνει όταν οι επικεφαλής αρνούνταν κατηγορηματικά να αλλάξουν στρατηγική έτσι ώστε να υπάρχει μεγαλύτερη διαφορετικότητα.

Πίσω από τα εσώρουχα με γκλίτερ και τα θεϊκά κορμιά τα πράγματα ήταν μάλλον άσχημα. Το 2020 μάλιστα, η εφημερίδα New York Times κυκλοφόρησε ένα άρθρο που αποκάλυψε τις συνθήκες παρενόχλησης και bullying που τα μοντέλα έπρεπε να αντιμετωπίσουν όσο δούλευαν για την επιχείρηση, κυρίως από τον CMO της εταιρείας, Ed Razek. O Razek βέβαια είχε ήδη παραιτηθεί από το 2019, εξαιτίας τρανσοφοβικών σχολίων που είχε κάνει δημοσίως, εκφράζοντας την άρνησή του να προσλάβει τρανς μοντέλα για να γίνουν “αγγελοι”.

Ένα άλλο σημαντικό πρόσωπο της Victoria’s Secret εξακολουθεί να είναι και ο Leslie Wexner, CEO της επιχείρησης, ο οποίος τελούσε χρέη του ανιχνευτή ταλέντων προσεγγίζοντας νεαρά μοντέλα. Ο Wexner διατηρούσε φιλικές σχέσεις με τον Jeffrey Epstein, που έχει καταδικαστεί για εγκλήματα σεξουαλικής παρενόχλησης και κακοποίησης.

Διαβάστε ακόμα

Ο Τιμ Μπάρτον σκηνοθετεί τη spinoff σειρά της Οικογένειας Άνταμς για το Netflix

Οι πιο δημοφιλείς σειρές του Netflix που πήγαν την επιστημονική φαντασία σε άλλο επίπεδο