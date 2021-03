TV & MOVIES

Σε μια ιδιαίτερη απονομή όπου δεν είχε κόκκινο χαλί, κάμερες και το αναμενόμενο glam παρά μόνο τις περιορισμένες ίντσες ενός παραθύρου στο Zoom στο οποίο προσπαθούσαν να χωρέσουν την λάμψη και τις εντυπωσιακές τουαλέτες τους (βλέπε Ρόζαμουντ Πάικ) οι διάσημοι σταρ, κύλησε η 78η τελέτη των Χρυσών Σφαιρών. Τα βραβεία των Ξένων Ανταποκριτών στο Χόλιγουντ φέτος δόθηκαν online με τις οικοδέσποινες Τίνα Φέι και Εϊμι Πόλερ να βρίσκονται σε Νέα Υόρκη και Λος Αντζελες αντίστοιχα και τους υποψήφιους και νικητές στα σπίτια τους, χωρίς να λείπουν τα προβλήματα επικοινωνίας.

Eκτός από μια «κουτσουρεμένη» κινηματογραφική χρονιά, η πανδημία επέβαλε μια υβριδική διαδικτυακή απονομή σε μια σχεδόν άδεια αίθουσα, με ελάχιστα τραπέζια και ελάχιστους παρευρισκόμενους, και με τους απονεμητές να βγαίνουν και να ανακοινώνουν τους νικητές που έβγαζαν τους ευχαριστήριους τους λόγους μέσω Zoom...από τα σπίτια τους. Αν και η φετινή εικόνα της τελέτης των Χρυσών Σφαιρών βγάζει τουλάχιστον μια μελαγχολία, τουλάχιστον μας αποζημίωσε με μεγάλες ανατροπές σε σημαντικές κατηγορίες και που άφησαν άφωνους νικητές, ηττημένους και κοινό.

Σε μια συνολική αποτίμηση των βραβείων τo «Nomadland» θρίαμβευσε στην κατηγορία Δράμα κερδίζοντας και τη Χρυσή Σφαίρα Σκηνοθεσίας για την Κλόι Ζάο - δεύτερη γυναίκα στην ιστορία της Ενωσης που το καταφέρνει, ενώ το «Borat Subsequent Moviefilm» μονοπώλησε στην κατηγορία Κωμωδία με τη Χρυσή Σφαίρα Καλύτερης Ταινίας και Α' Ανδρικού Ρόλου στον Σάσα Μπαρόν Κοέν. Από την άλλη το Netflix και το «Μανκ» του Ντέιβιντ Φίντσερ παρά τις έξι αβανταδόρικες υποψηφιότητες, έφυγε με άδεια χέρια, και κάπως έτσι αρχίζει να βλέπει τα Όσκαρ... με το κιάλι.

Για πρώτη φορά πραγματικές ανατροπές

Ωστόσο, οι πραγματικές εκπλήξεις ξεκινούν στα βραβεία ερμηνείας με τα όλα φαβορί να μένουν έξω. Εκεί που τα προγνωστικά έδιναν την Γκλεν Γκλόουζ, για την ερμηνεία της στον «Μαυριτανό» βραβεύτηκε η Τζόντι Φόστερ, αντί για τον Σάσα Μπαρόν Κοέν για την ερμηνεία του στη «Δίκη των 7 του Σικάγο» κέρδισε ο Ντάνιελ Καλούγια για το «Judas and the Black Messiah», ενώ το «σιγουράκι» Μαρία Μπακάλοβα για την φανταστική ερμηνεία της στο «Μπόρατ 2» έχασε από την εξίσου καθηλωτική Ρόζαμουντ Πάικ για το «I Care a Lot».

Η έτερη μεγάλη ανατροπή -και μάλλον όχι θετική έκπληξη- ήταν το βραβείο της Άντρα Ντέι για το «ΗΠΑ Εναντίον Μπίλι Χόλιντεϊ», που άφησε στην άκρη το αδιαφιλονίκητο φαβορί Φράνσις Μακ Ντόρμαντ για το «Nomadland» και την Κάρει Μάλιγκαν για το «Promising Young Woman».

Οι Χρυσές Σφαίρες «ανακαλύπτουν» τη διαφορετικότητα

Η αειθαλής ακτιβίστρια Τζέιν Φόντα παραλαμβάνοντας το τιμητικό βραβείο Cecil B. DeMille δεν παρέλειψε να προ(σ)καλέσει το Χόλιγουντ να προωθήσει περισσότερο την διαφορετικότητα όπως και την ισότητα στον κλάδο της ψυχαγωγίας, κάνοντας για παθιασμένη έκκληση για πιο προοδευτικό τρόπο αντίληψης...

Από την πλευρά της η Ενωση των Ξένων Ανταποκριτών στο Χόλιγουντ που έχει κατηγορηθεί για την έλλειψη συμπεριληψιμότητας, αφού δεν έχει ούτε έναν μαύρο ανάμεσα στα περίπου 90 μέλη της, έδωσε βραβεία σε τέσσερις από τους φετινούς μαύρους υποψήφιους - με ένα φυσικά να ανήκει δικαιωματικά στον Τσάντγουικ Μπόουζμαν, επιχειρώντας μια αλλαγή πλεύσης αναφορικά με την ισότητα. Η πιο συγκινητική στιγμή της φετινής τελέτης ήταν αναμφίβολα η μεταθανάτια βράβευση του Τσάντγουικ Μπόουζμαν, με το Οσκαρ να βρίσκεται απλά ένα βήμα μακριά.

Βασιλική στέψη για «The Crown» και «The Queen's Gambit»

Στις τηλεοπτικές κατηγορίες η κυριαρχία του «The Crown» υπήρξε σαρωτική, αφού κέρδισε βραβεία σε όλες τις κατηγορίες που ήταν υποψήφιο, 4 στο σύνολο με μια μικρή ανατροπή. Η πριγκίπισσα Νταιάνα θα συνεχίσει ακόμη να «στοιχειώνει» τη βασίλισσα αφού αντί της Ολίβια Κόλμαν που υποδύεται την βασίλισσα Ελισάβετ κέρδισε η Έμα Κορίν για το ρόλο της ως πριγκίπισσα Νταϊάνα. Δύο ρουά ματ και για το «The Queen's Gambit», αφού έφυγε με 2 βραβεία αυτό της καλύτερης μίνι σειράς και ερμηνείας για την υπερκαλλονή με Dior Άνια Τέιλορ Τζόνσον.

Ας δούμε και αναλυτικά τα βραβεία σε όλες τις κατηγορίες

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

Καλύτερη Ταινία - Δράμα: Nomadland της Κλόι Ζάο

Α' Ανδρικός Ρόλος - Δράμα Τσάντγουικ Μπόουζμαν για το «Ma Rainey's Black Bottom»

Α' Γυναικείος Ρόλος - Δράμα: Αντρα Ντέι για το «The United States Vs. Billie Holiday»

Καλύτερη Ταινία - Κωμωδία ή Μιούζικαλ: Borat Subsequent Moviefilm (Amazon Prime Video)

Α' Ανδρικός Ρόλος - Κωμωδία ή Μιούζικαλ: Σάσα Μπάρον Κοέν για το «Borat Subsequent Moviefilm»

Α' Γυναικείος Ρόλος - Κωμωδία ή Μιούζικαλ: Ρόζαμουντ Πάικ για το «I Care a Lot»

Β' Ανδρικός Ρόλος Ντάνιελ Καλούγια για το «Judas and the Black Messiah»

Β' Γυναικείος Ρόλος: Τζόντι Φόστερ στον «Μαυριτανό» του Κέβιν ΜακΝτόναλντ

Καλύτερη Σκηνοθεσία: Κλόι Ζάο για το «Nomadland»

Καλύτερο Σενάριο: Ααρον Σόρκιν για τη «Δίκη των 7 του Σικάγου»

Καλύτερη Ταινία - Animation: Soul του Πιτ Ντόκτερ

Καλύτερη Μουσική: Τρεντ Ρέζνορ, Ατικους Ρος, Τζον Μπατίστ για το «Soul»

Καλύτερο Τραγούδι: Io Si (Seen) από το «Η Ζωή Μπροστά Σου» του Εντοάρντο Πόντι

Καλύτερη Ξενόγλωσση Ταινία: Minari του Λι Αϊζακ Τσανγκ

Carol Burnett Award: Νορμαν Λιρ

Τιμητικό Βραβείο Cecil B. DeMille: Τζέιν Φόντα

ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

Καλύτερη Τηλεοπτική Σειρά - Δράμα: The Crown (Netflix)

Α' Γυναικείος Ρόλος - Δράμα: Εμα Κόριν για το «The Crown»

A' Ανδρικός Ρόλος - Δράμα: Τζος Ο' Κόνορ για το «The Crown»

Καλύτερη Τηλεοπτική Σειρά - Kωμωδία Schitt's Creek (POP TV)

Α' Γυναίκειος Ρόλος - Κωμωδία: Κάθριν Ο' Χάρα για το «Schitt's Creek»

A' Ανδρικός Ρόλος – Kωμωδία Τζέισον Σουντέικις για το «Ted Lassο»

Καλύτερη Τηλεταινία ή Μίνι Σειρά: The Queen's Gambit (Netflix)

Α' Ανδρικός Ρόλος σε Τηλεταινία ή Μίνι Σειρά: Μαρκ Ράφαλο στο «I Know this Much is True»

Α' Γυναικείος Ρόλος σε Τηλεταινία ή Μίνι Σειρά: Ανια Τέιλορ - Τζόι για το «The Queen's Gambit»

Β' Ανδρικός Ρόλος σε Τηλεοπτική Σειρά, Τηλεταινία ή Μίνι Σειρά: Τζον Μπογιέγκα για το «Small Axe» του Στιβ ΜακΚουίν

Β' Γυναικείος Ρόλος σε Τηλεοπτική Σειρά, Τηλεταινία ή Μίνι Σειρά: Γκίλιαν Αντερσον για το «The Crown»