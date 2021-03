TV & MOVIES

Οι δημιουργοί μιας από τις καλύτερες σειρές στην Ιστορία, του The Wire, τα βάζουν (ξανά) με τη διαφθορά του κράτους. Κι ενώ, όχι, δεν προγραμματίζεται, κάποιο σίκουελ, ο δημιουργός της, Ντέιβιντ Σάιμον, έχει μια ακόμα σειρά στα σκαριά, σε ανάλογο ύφος και που αφορά τον υπόκοσμο και τη διεφθαρμένη αστυνομία με πεδίο δράσης πάλι τη Βαλτιμόρη.

Η καινούρια σειρά αποτελεί ξανά συνεργασία του Ντέιβιντ Σάιμον με τον Τζορτζ Πελεκάνος και βασίζεται στο βιβλίο έρευνας του Τζάστιν Φέντον, «We Own This City: A True Story of Crime, Cops and Corruption» - και κρατά το πρώτο μέρος του τίτλου, «We Own This City».

Η υπόθεση αφορά την πραγματική ιστορία διαφθοράς στα στρώματα της αστυνομίας της Βαλτιμόρης, γύρω από το θάνατο, το 2015, του Φρέντι Γκρέι, ενός μαύρου νεαρού που πέθανε κάτω από ύποπτες συνθήκες, ενώ βρισκόταν υπό κράτηση. Οπως αποκαλύφθηκε στην πορεία, οι αστυνομικοί έκλεβαν όχι μόνο χρήματα από το Σώμα, αλλά και στοιχεία, ή τοποθετούσαν άλλα για να «εξυπηρετήσουν» τους σκοπούς τους, ενώ ο επίσης μυστηριώδης θάνατος ενός αστυνομικού λίγο πριν καταθέσει έριξε λάδι στη φωτιά.

Το «We Own This Story» θα ξεκινήσει σύντομα γυρίσματα για την ΗΒΟ και ενώ, ως πραγματική ιστορία, δεν υπόσχεται απρόσμενες ανατροπές, σίγουρα όμως υπόσχεται ένα δυνατό τηλεοπτικό προϊόν που μας είναι αρκετά γνώριμο...

