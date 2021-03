TV & MOVIES

Τον κύριο και την κυρία Gucci παρουσίασε η Lady Gaga, καθώς μοιράστηκε ένα στιγμιότυπο από την επικείμενη ταινία του Ridley Scott, The House of Gucci. Τον Maurizio Gucci θα υποδυθεί ο Adam Driver, ενώ στον ρόλο της πρώην συζύγου και δολοφόνου του, Patrizia Reggiani, βρίσκεται η Lady Gaga.

Μπορεί η φωτογραφία να μην αποκαλύπτει πολλά για την πλοκή, αλλά αν κρίνουμε από τα outfits των πρωταγωνιστών, σίγουρα θα έχει εντυπωσιακά κοστούμια - ό,τι θα περιμέναμε δηλαδή από μία βιογραφία για τον Gucci.

Η ταινία, η οποία αυτή την στιγμή συνεχίζει τα γυρίσματά της στην Ευρώπη, βασίζεται στο βιβλίο της Σάρα Γκέι Φόρντεν, με τον... επεξηγηματικό τίτλο «The House of Gucci: A Sensational Story of Murder, Madness, Glamour, and Greed» και μιλάει για το πως η Reggiani ενορχήστρωσε την δολοφονία του Gucci την οποία ανέθεσε σ' έναν πληρωμένο δολοφόνο, το οποίο και έγινε, καθώς εκείνος έβγαινε από το γραφείο του, στις 27 Μαρτίου 1995. Εννοείται πως η Reggiani επονομάστηκε αμέσως η «Μαύρη Χήρα» της μόδας και καταδικάστηκε σε 29 χρόνια φυλάκιση, η οποία στην πορεία μειώθηκε με την αιτιολογία ότι ο καρκίνος της είχε προκαλέσει προσωρινή παράνοια.

O Jeremy Irons θα υποδυθεί τον Rodolfo Gucci, τον πατέρα του Maurizio (παρά τις αναφορές πέρυσι που ήθελαν τον Robert De Niro να είναι σε συζητήσεις για το ρόλο), ενώ ο Jared Leto και ο Al Pacino θα βρίσκονται επίσης στο καστ, στους ρόλους των Paolo Gucci και Aldo Gucci αντίστοιχα.