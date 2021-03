Το Better Call Saul το γνωρίσαμε πριν χρόνια μέσα από το AMC για να μας πει τα γεγονότα που συνέβησαν λίγο πριν από το Breaking Bad του Vince Gilligan, και κατάφερε να γίνει σχεδόν τόσο δημοφιλές όσο και το Breaking Bad.

Πέρασαν κιόλας γύρω στα έξι χρόνια από τότε που γνωρίσαμε τη ζωή του Jimmy McGill , του δικηγόρου της συμφοράς, που υποδύθηκε εξαιρετικά ο Bob Odenkirk, ο οποίος πάντα θα βρει τη λύση και θα βγάλει «το φίδι από την τρύπα», ότι κι αν συμβεί. Τώρα, στα φώτα της δημοσιότητας ήρθε μια είδηση που αφορά την 6η και τελευταία σεζόν της σειράς και δεν είναι άλλη από το ξεκίνημα των γυρισμάτων.

Yes! And awaaaaaaaay we go! BCS S6 D1! #BetterCallSaul pic.twitter.com/PxDHAynFma

— Peter Gould (@petergould) March 10, 2021