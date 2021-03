TV & MOVIES

Το Netflix ανακοίνωσε ότι η νέα δραματική ταινία του σκηνοθέτη Ricky Staub, με τίτλο Concrete Cowboy, θα κάνει πρεμιέρα στις 2 Απριλίου του 2021.

Στο φιλμ πρωταγωνιστεί ο βραβευμένος με Χρυσή Σφαίρα Idris Elba και ο πρωταγωνιστής του Stranger Things, Caleb McLaughlin.

Βασίζεται στο μυθιστόρημα Ghetto Cowboy του συγγραφέα Greg Neri και περιγράφει μια συγκινητική ιστορία για έναν πατέρα και γιο που βρίσκουν το δρόμο τους ο ένας κοντά στον άλλο και μια κοινότητα που τολμά να πολεμήσει γι’ αυτά που πιστεύει.

Στην ταινία θα δούμε επίσης τους Jharrel Jerome (Moonlight, When They See Us), Lorraine Toussaint (The Village), Byron Bowers (The Chi) και Clifford “Method Man” Smith.

Το Concrete Cowboy αποτελεί το σκηνοθετικό ντεμπούτο του Ricky Staub, ο οποίος έγραψε το σενάριο μαζί με τον Dan Walser. Έκανε πρεμιέρα τον περασμένο Σεπτέμβριο στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Τορόντο και σε λίγες ημέρες το Netflix θα κυκλοφορήσει το επίσημο trailer.

H υπόθεση του Concrete Cowboy

Όταν η μαμά του Cole (McLaughlin) τον πετάει στους δρόμους για να ζήσει με τον πατέρα (Elba) που δεν είχε γνωρίσει ποτέ, το τελευταίο πράγμα που ο Cole περιμένει να δει είναι ένα άλογο – πόσο μάλλον έναν σταύλο γεμάτο από αυτά. Μπορεί να μην ξέρει πολλά για τους καουμπόηδες, αλλά αυτό που σίγουρα ξέρει είναι ότι οι καουμπόηδες δεν είναι μαύροι και δεν ζουν στην πόλη! Όμως, στη λεωφόρο Τσέστερ, τα άλογα είναι τρόπος ζωής και ο 15χρονος αρχίζει να σκέφτεται ότι ίσως δεν είναι τόσο άσχημα τα πράγματα. Όταν όμως η Πόλη απειλεί να κλείσει τους στάβλους – και να αφαιρέσει το άλογο που ο Cole έχει σκεφτεί ως δικό του – ξέρει ότι πρέπει να αντισταθεί.

Η ταινία εμπνέεται επίσης από τη μαύρη κοινότητα ιππασίας Fletcher Street Stables, που υπάρχει στη Φιλαδέλφεια για περισσότερα από 100 χρόνια, παρέχοντας ασφαλές καταφύγιο.