Φαίδων Παπαμιχαήλ και Γιώργος Λαμπρινός. Μπορεί στους περισσότερους να μην λένε κάτι αυτά τα δύο ονόματα αλλά πρόκειται για δύο ταλαντούχους Έλληνες κινηματογραφιστές που ζουν και εργάζονται στο εξωτερικό. Και που με τις συμμετοχές τους σε διεθνείς παραγωγές κέρδισαν επάξια από μια υποψηφιότητα ο καθένας στα φετινά βραβεία Όσκαρ.

Ο Φαίδων Παπαμιχαήλ είναι παλιός γνώριμος της Ακαδημίας αφού βρίσκεται υποψήφιος για δεύτερη φορά στην κατηγορία της Καλύτερης Φωτογραφίας, το 2014 για το «Nebraska» του Αλεξάντερ Πέιν και φέτος για την υπέροχη δουλειά του στη ταινία του Ααρον Σορκιν, «Δίκη των 7 του Σικάγου».

Πρόκειται για το γιο του σκηνογράφου και καλλιτεχνικού διευθυντή Φαίδωνα Παπαμιχαήλ, ξαδέλφου, φίλου και συνεργάτη του Τζον Κασσαβέτη, ο οποίος γεννήθηκε στην Αθήνα, μεγάλωσε στη Γερμανία, σπούδασε στη Σχολή Καλών Τεχνών του Μονάχου κι εγκαταστάθηκε στη Νέα Υόρκη για να δουλέψει ως φωτορεπόρτερ.

Ο Φαίδων Junior έκανε τα πρώτα του βήματα στον κινηματογράφο δουλεύοντας ως διευθυντής φωτογραφίας με τον Ρότζερ Κόρμαν σε επτά ταινίες μέσα σε δυο χρόνια. Μέχρι σήμερα έχει βάλει την υπογραφή του σε πάνω από 40 ταινίες όπως από το «The Million Dollar Hotel» του Βιμ Βέντερς, », το «Walk the Line» τον Γκορ Βερμπίνσκι, «The Monuments Men» του Τζορτζ Κλούνεϊ και στα «Πλαγίως», τους «Απογόνους» και το «Nebraska» του Αλεξάντερ Πέιν.

Εχοντας παραλίγο χάσει μια υποψηφιότητα πέρσι με το «Ford vs. Ferrari» του Τζέιμς Μάνγκολντ, ο Φαίδων Παπαμιχαήλ διεκδικεί φέτος το Οσκαρ απέναντι στους Ερικ Μέσερσμιντ για το «Mank», Τζόσουα Τζέιμς Ρίτσαρντς για το «Nomadland», Ντάριους Βόλσκι για το «News of the World», Σον Μπόμπιτ για το Judas and the Black Messiah.

Όσο για τον Γιώργο Λαμπρινό, μπορεί να κερδίζει την πρώτη του υποψηφιότητα για Οσκαρ Καλύτερου Μοντάζ για το «The Father», ωστόσο δεν είναι άπειρος στα βραβεία. Ο μοντέρ που ζει μόνιμα στο Παρίσι έχει κερδίσει το Βραβείο Σεζάρ από τη Γαλλική Ακαδημία Κινηματογράφου για το «Μετά το Χωρισμό» του Ξαβιέ Λεγκράν το 2019 και το Βραβείο Ιρις της Ελληνικής Ακαδημίας Κινηματογράφου για το «Xenia» του Πάνου Χ, Κούτρα.

Η πρώτη του υποψηφιότητα για Σεζάρ ήρθε μετά από την πρώτη του ολοκληρωμένη δουλειά ως μοντέρ στο «Κεφάλαιο» του Κώστα Γαβρά, το «ταξίδι» του μέχρι το Χόλιγουντ ξεκίνησε με την υποψηφιότητα για Οσκαρ του μικρού μήκους φιλμ «Avant que de Tout Perdre», τη συμμετοχή του στο Φεστιβάλ Καννών και το βραβείο της Ελληνικής Ακαδημίας Κινηματογράφου για το Μοντάζ του «Xenia» του Πάνου Χ. Κούτρα και τις δύο ταινίες της Ευαγγελίας Κρανιώτη, το «Erotica, Exotica, Etc.» και το «Obscuro Barroco».

Για πρώτη φορά φέτος είναι υποψήφιος για Οσκαρ Μοντάζ, για την ταινία «The Father» του Φλόριαν Ζέλερ, έχοντας ήδη κερδίσει το βραβείο της Ενωσης Κριτικών του Λος Αντζελες και το Βραβείο για το Καλύτερο Μοντάζ στα British Independent Film Awards (ΒIFAs) και θα διεκδικήσει το Οσκαρ απέναντι στους Κλόι Ζάο για το «Nomadland», Φρέντερικ Θόραβαλ για το «Promising Young Woman», Μίκελ Ε. Νίλσεν για το «Sound of Metal» και Αλαν Μπάουμγκαρτεν για τη «Δίκη των 7 του Σικάγου».