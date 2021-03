TV & MOVIES

Ο τραγουδιστής, ο οποίος έχει σφυρηλατήσει μια καριέρα στη μεγάλη οθόνη σε ταινίες όπως το Jumanji: Welcome to The Jungle, εξήγησε πως ο συνάδελφός του από το Νιου Τζέρσεϊ θα αποτελούσε τον τέλειο ρόλο για τον ίδιο.

Μιλώντας σε podcast της Apple Music, ο Τζόνας είπε: «Μεγαλώνοντας στο Νιου Τζέρσεϊ, ο Μπρους έχει προφανώς μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά μου και τη δημιουργική μου ζωή και είναι ένα όνειρό μου να τον υποδυθώ σε μια ταινία και να πω την ιστορία του με κάποιον τρόπο που θα τον τιμούσε και με τρόπο ώστε να αφορούσε και τον ίδιο».

«Μπορώ μόνο να ελπίζω πως θα έχω μια καριέρα τόσο μακρά και σημαντική για πολλούς ανθρώπους όσο η δική του. Αυτό ​που πραγματικά ξεχώρισε για μένα είναι το γεγονός πως ήταν «πρωταθλητής» για τους οπαδούς του όλη την καριέρα του, κάτι που φαίνεται στις συναυλίες του. Κάθε στιγμή είναι γι'αυτούς, που απολαμβάνουν την καλύτερη εμπειρία, την καλύτερη νύχτα της εβδομάδας τους, της ζωής τους, της χρονιάς τους.»

Ενώ ένα biopic για τον Μπρους Σπρίνγκστιν δεν έχει έρθει ακόμα, η μουσική του απαθανατίστηκε το 2019 στο ντοκιμαντέρ «Blinded By the Light».

Εν τω μεταξύ, ο Σπρίνγκστιν συνεργάστηκε πρόσφατα με τον Μπαράκ Ομπάμα σε μια σειρά podcast.

