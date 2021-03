TV & MOVIES

Η HBO μπαίνει με φόρα στον συναρπαστικό κόσμο του NBA και ετοιμάζει μια δραματική σειράς για την «Showtime Era» των Los Angeles Lakers στη δεκαετία του ’80. Με τους Magic Johnson, Kareem Abdul-Jabbar και τον θρυλικό προπονητή Pat Riley στο επίκεντρο, η σειρά βασίζεται στο βιβλίο μυθοπλασίας του Jeff Pearlman με τίτλο «Showtime: Magic, Kareem, Riley».

Το project είναι προς το παρόν χωρίς τίτλο και θα εξιστορεί τις σημαντικότερες στιγμές από την επαγγελματική και την προσωπική ζωή των Los Angeles Lakers στη χρυσή δεκαετία του ’80. Η ομάδα του Λος Άντζελες κατέκτησε πέντε τίτλους από το 1980 ως το 1988, οδηγούμενη από τον Pat Riley, προπονητή που έχει ενταχθεί στο Hall of Fame του ΝΒΑ, ενώ καθόρισε την εποχή, τόσο εντός όσο και εκτός του γηπέδου.

Το καστ της σειράς έχει ανακοινωθεί και συναντάμε λαμπερά ονόματα του Hollywood. Στο ρόλο του Pat Riley θα είναι ο βραβευμένος με Όσκαρ Adrien Brody, γνωστός στο κοινό κυρίως με ταινίες όπως το The Thin Red Line, The Pianist, The Grand Budapest Hotel και οι νεοσύλλεκτοι θα είναι, ο Quincy Isaiah που θα αναλάβει το ρόλο του φημισμένου Earvin “Magic” Johnson και ο Solomon Hughes που θα υποδυθεί τον πρωτοπόρο τον Kareem Abdul-Jabbar. Αξίζει να σημειωθεί ότι τόσο ο Isaiah όσο και ο Hughes ήταν από τους πρώτους που επιλέχθηκαν για το καστ, πριν από σχεδόν δύο χρόνια.

Η HBO έχει επιλέξει τον Max Borenstein ( Kong: Skull Island, The Minority Report ) να γράψει το σενάριο της σειράς για τους Los Angeles Lakers, ενώ τα ηνία της τα έχει αναλάβει ο Adam McKay ( The Big Short, Vice, Succession ), μαζί με τους Kevin Messick και Jason Shuman.