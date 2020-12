Πέντε πράγματα που γνωρίζουμε για το πολυαναμενόμενο prequel του Game of Thrones

GAME OF THRONES

Μπορεί ένα χρόνο πριν, ένα από τα χειρότερα πράγματα που θα μπορούσε να είχε συμβεί σε περισσότερο από 20 εκατομμύρια τηλεθεατές να ήταν το απογοητευτικό τέλος του «Game of thrones», αλλά μια πανδημία μετά, ο αντιδημοφιλής τελευταίος κύκλος ίσως να μην φαίνεται και τόσο τραγικός... Επιδιώκοντας να ξαναφέρει το φανατικό κοινό της εμβληματικής σειράς πίσω στο τηλεοπτικό δίκτυο που την προέβαλε για 10 χρόνια, το HBO ετοιμάζει ένα spinoff, ονόματι «House of the Dragon» το οποίο θα βασίζεται στο βιβλίο Fire & Blood (Φωτιά και Αίμα) του Τζορτζ Ρ. Ρ. Μάρτιν και θα αφορά τον Οίκο των Ταργκάρυεν.

Χωρίς να χάσει καθόλου χρόνο και παρά τις αντιξοότητες λόγω της πανδημίας, η μεγαλεπήβολη παραγωγή ανακοίνωσε από τα social media ότι τα γυρίσματα του «House of the Dragon» θα ξεκινήσουν μέσα στο 2021, σηματοδοτώντας και την «κυριαρχία» των δράκων. Τι και αν οι Ταργκάρυεν είχαν άδικη κατάληξη στο φινάλε του Game of Thrones, το πολυαναμενόμενο prequel θα ασχοληθεί με τον εμβληματικό οίκο και την συναρπαστική ιστορία του, ώστε να αποδωθεί δικαιοσύνη!

Στο επίκεντρο βρίσκεται ο «Mad King» και πρόγονος της Καλίσι, Βισέρυς και ο οίκος των Ταργκάρυεν στο απόγειο της δύναμης του, αφού διαθέτει τουλάχιστον 10 δράκους, όταν στο GOT εμφανίζονταν μόλις τρεις. Μάλιστα, το τηλεοπτικό δίκτυο έδωσε στην δημοσιότητα ένα πρώτο teaser στο Twitter, γράφοντας, «οι δράκοι έρχονται» και αναρτώντας δυο εικόνες εντυπωσιακών δράκων, χωρίς ωστόσο να αποκαλύψει περισσότερα.

Παρότι η παραγωγή είναι ακόμη σε πολύ πρώιμο στάδιο, αυτά είναι όλα όσα γνωρίζουμε μέχρι στιγμής για την σειρά που διεκδικεί να πάρει την θέση – και την τηλεθέαση- του Game of Thrones.