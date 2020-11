Oι 10 πιο εμβληματικές ατάκες από ταινίες του Χόλιγουντ

Το να επιλέξει κανείς μια μόνο ατάκα από το αριστούργημα της 7ης Τέχνης «Καζαμπλάνκα», με τους μύθους της μεγάλης οθόνης Χάμφρεϊ Μπόγκαρτ και Ίνγκριντ Μπέργκμαν, μοιάζει έργο ακατόρθωτο.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το Αμερικανικό Συνδικάτο Σεναριογράφων έχει βραβεύσει την ταινία ως το «καλύτερο σενάριο όλων των εποχών», ενώ το Αμερικανικό Ινστιτούτο Κινηματογράφου την έχει αναδείξει ως μία μοναδική ερωτική ιστορία, που όσα χρόνια και να περάσουν συνεχίζει να συγκινεί γενιές και γενιές. Παράλληλα, η ταινία βρίσκεται στην τρίτη καλύτερη θέση στις αμερικανικές ταινίες όλων των εποχών πίσω από τον «Πολίτη Κέιν» και τον «Νονό».

Εκτός από τη φράση «Here's looking at you, kid» (5η θέση), οι υπόλοιπες 5 ατάκες της ταινίας που βρίσκονται στη λίστα με τις κλασικότερες όλων των εποχών στον πίνακα του Αμερικανικού Ινστιτούτου Κινηματογράφου και είναι οι εξής:

-«Louis, I think this is the beginning of a beautiful friendship» (20ή θέση)

-«Play it, Sam. Play "As Time Goes By» (28η θέση)

-«Round up the usual suspects» (32η θέση)

-«We'll always have Paris» (43η θέση)

-«Of all the gin joints in all the towns in all the world, she walks into mine» (67η θέση)