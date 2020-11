10 ταινίες που αν δεν τις δείτε τώρα... δεν θα τις δείτε ποτέ

Αχ, αυτό το βλέμμα του Χάμφρεϊ Μπόγκαρτ στην Ίνγκριντ Μπέργκμαν... Αχ, αυτός ο αποχαιρετισμός μπροστά από το αεροπλάνο... Αχ, αυτές οι πασίγνωστες ατάκες («Θα έχουμε πάντα το Παρίσι», «Απ΄ όλα τα μπαρ σε όλες τις πόλεις του κόσμου, αυτή μπαίνει στο δικό μου», «Μαζέψτε τους συνήθεις υπόπτους», «Λούι, νομίζω ότι αυτή είναι η αρχή μιας υπέροχης φιλίας»)...

Είναι πιο εύκολο να προσποιηθείς ότι έχεις δει την ταινία (που είναι σταθερά στις πρώτες θέσεις των best films of all time) παρά να κάτσεις τη σήμερον ημέρα να δεις ένα ασπρόμαυρο ρομάντζο του 1942 χωρίς κυνηγητά, εκρήξεις, υπερήρωες κλπ.