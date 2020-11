ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ

Έρευνα του World of Reel ανέδειξε τις 40 καλύτερες ταινίες για τη δεκαετία του ’90.

Στην έρευνα που έγινε συμμετείχαν συνολικά 175 άνθρωποι από τη βιομηχανία του κινηματογράφου: ηθοποιοί, σκηνοθέτες, παραγωγοί, κριτικοί ταινιών, ιστορικοί και οργανωτές κινηματογραφικών φεστιβάλ από όλο τον κόσμο.

Οι συμμετέχοντες μπορούσαν να επιλέξουν πέντε ταινίες που κυκλοφόρησαν από την 1η Ιανουαρίου του 1990 έως τις 31 Δεκεμβρίου του 1999.

Ακολουθεί η λίστα με τις 30 καλύτερες ταινίες ενώ στο παρακάτω gallery θα δείτε το countdown της τελικής δεκάδας των 90s!

11) Unforgiven (Clint Eastwood)

12) Satantango (Bela Tarr)

13) Schindler's List (Steven Spielberg)

14) Beau Travail (Claire Denis)

15) A Brighter Summer Day (Edward Yang)

16) Safe (Todd Haynes)

17) The Matrix (Lana and Lilly Wachowski)

18) L.A. Confidential (Curtis Hanson)

19) Heat (Michael Mann)

20) Fight Club (David Fincher)

21) The Big Lebowski (Joel Coen)

22) The Piano (Jane Campion)

23) Saving Private Ryan (Steven Spielberg)

24) Groundhog Day (Harold Ramis)

25) Red (Krystof Kieslowski)

26) Being John Malkovich (Spike Jonze)

27) Jackie Brown (Quentin Tarantino)

28) Blue (Krystof Kieslowski)

29) Twin Peaks: Fire Walk With Me (David Lynch)

30) Breaking the Waves (Lars von Trier)

31) The Long Day Closes (Terrence Davies)

32) All About My Mother (Pedro Almodovar)

33) Rushmore (Wes Anderson)

34) Before Sunrise (Richard Linklater)

35) Paris is Burning (Jenni Livingston)

36) Hoop Dreams (Steve James)

37) After Life (Hirokazu Kore-Eda)

38) The Truman Show (Peter Weir)

39) Lost Highway (David Lynch)

40) The Flowers of Shanghai (Hous Hsiao-Hsien)