ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ

Εκεί στο Netflix σίγουρα θα τρίβουν τα χέρια τους από χαρά, καθώς ο Άνταμ Σάντλερ αποδείχτηκε τελικά ένα από τα πιο δυνατά τους χαρτιά!

Όπως ανακοίνωσε το Netflix, η κωμωδία Hubie Halloween με πρωταγωνιστή τον Σάντλερ, είναι η δημοφιλέστερη ταινία της πλατφόρμας για το 2020!

Ωστόσο, τα καλά νέα για τον ηθοποιό δεν σταματούν εδώ. Σύμφωνα με το Netflix, από το 2015 έως σήμερα, οι συνδρομητές του έχουν παρακολουθήσει ταινίες του Σάντλερ για πάνω από 2 δισ. ώρες!

Υπενθυμίζουμε ότι το 2014 ο Άνταμ Σάντλερ υπέγραψε συμβόλαιο συμφωνίας με το Netflix που αφορούσε στην παραγωγή τεσσάρων φιλμ αποκλειστικά για την πλατφόρμα. Το συμβόλαιο ανανεώθηκε το 2017 για ακόμα τέσσερις ταινίες και πρόκειται να λήξει το 2021.

Μερικές από τις ταινίες που έχει κάνει ο Αμερικανός για το Netflix είναι οι: The Ridiculous 6, The Do-Over, Sandy Wexler, The Week Of, Murder Mystery και φυσικά το Uncut Gems που μπορεί να αδικήθηκε στα Όσκαρ, ωστόσο ο Σάντλερ έχει δεχθεί διθυραμβικές κριτικές για την ερμηνεία του.

Όμως και το Murder Mystery του 2019 με συμπρωταγωνίστρια την Τζένιφερ Άνιστον πέτυχε να είναι η πιο στριμαρισμένη ταινία της προηγούμενης χρονιάς σε Αμερική, Καναδά, Αυστραλία, Μεξικό, Κολομβία, Νέα Ζηλαδνία, Αργεντινή, Σιγκαπούρη και Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Η επόμενη ταινία του Σάντλερ για το Netflix θα είναι το Spaceman of Bohemia βασισμένο στο μυθιστόρημα του Τσέχου συγγραφέα Jaroslav Kalfar.

Για την ιστορία αναφέρουμε ότι το Hubie Halloween (Το Χάλοουιν του Χιούμπι) σε σκηνοθεσία Στίβεν Μπριλ κυκλοφορόρησε στο ελληνικό Netflix στις 7 Οκτωβρίου.

Ο Σάντλερ έπαιξε τον ρόλο του Χιούμπι Ντουμπουά και η υπόθεση έχει ως εξής: Παρά την αφοσίωσή του στην πατρίδα του, το Σάλεμ της Μασαχουσέτης (και τους θρυλικούς εορτασμούς της πόλης για το Χάλοουιν), ο Χιούμπι Ντουμπουά είναι αντικείμενο χλευασμού, τόσο για τα παιδιά όσο και για τους μεγάλους. Φέτος όμως, κάτι τρομακτικό θα ακουστεί τη νύχτα και μόνο ο Χιούμπι μπορεί να σώσει το Χάλοουιν.