Ο Σιλβέστερ Σταλόνε θα συμμετέχει στο σίκουελ του «The Suicide Squad»! Την είδηση ανακοίνωσε ο σκηνοθέτης της ταινίας, Τζέιμς Γκαν, με ανάρτησή του στο Instagram.

«Πάντα αγαπούσα να δουλεύω με τον φίλο μου Σιλβέστερ Σταλόνε και η δουλειά μας τώρα στο #TheSuicideSquad δεν αποτελεί εξαίρεση. Πάρα το γεγονός ότι ο Sly είναι ένα εμβληματικό κινηματογραφικό αστέρι, πολύς κόσμος δεν έχει ιδέα πόσο εξαιρετικός ηθοποιός είναι αυτός ο τύπος», έγραψε ο Γκαν στη λεζάντα της φωτογραφίας του μαζί με τον Σταλόνε.

Τα νέα επιβεβαίωσε και ο διάσημος ηθοποιός με ένα βίντεο στο δικό του λογαριασμό, ενημερώνοντας τους θαυμαστές του ότι βρίσκεται καθ' οδόν για τα γυρίσματα της ταινίας.

BREAKING: Sylvester Stallone says he's going to be in James Gunn's The Suicide Squad.

(Source: Sly's Official Instagram)pic.twitter.com/Gz7T6XQP5P

— Price of Reason (@priceoreason) November 14, 2020