ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ

Ο καιρός έχει βάλει τα φθινοπωρινά του για τα καλά και μας προδιαθέτει για... χουχούλιασμα και μαραθώνιο ταινιών και σειρών στο Netflix. Όχι ότι θα μπορούσαμε να κάνουμε και κάτι διαφορετικό εν μέσω lockdown...

Ρίχνοντας μία ματιά στο πρόγραμμα, συγκεντρώσαμε και σας προτείνουμε τις πρωτότυπες σειρές και ταινίες που κυκλοφόρησαν ή κυκλοφορούν τις ημέρες αυτές στο Netflix.

Σειρές

Είμαστε οι Πρωταθλητές: Σεζόν 1 / We Are The Champions (17/11/2020)

Μια σειρά ντοκιμαντέρ που εξερευνά μοναδικές —από ιδιαίτερες έως και παράδοξες— ανταγωνιστικές αθλητικές εκδηλώσεις και παρουσιάζει τις κοινότητες των οπαδών τους.

Οι Φωνές της Φωτιάς: Σεζόν 1 / Voices of Fire (20/11/2020)

Μια σειρά ντοκιμαντέρ για την εκκλησία της γενέτειρας του Φαρέλ Γουίλιαμς που δημιουργεί την καλύτερη γκόσπελ χορωδία στον κόσμο με άγνωστα ταλέντα της κοινότητας.

Στόλισε το Σπίτι σου με τον Γκουρού των Χριστουγέννων: Σεζόν 1 / Holiday Home Makeover with Mr. Christmas (18/11/2020)

Ο διακοσμητής Μπέντζαμιν Μπράντλεϊ -ο «Γκουρού των Χριστουγέννων»- και τα έμπιστα «ξωτικά» του βοηθούν οικογένειες να μεταμορφώσουν τα σπίτια τους για τα Χριστούγεννα.

Ταινίες

Διπλή Πριγκίπισσα: Ξαναλλάζουμε; / The Princess Switch: Switched Again (19/11/2020)

Λίγο πριν από τη στέψη της δούκισσας Μάργκαρετ, η Στέισι επεμβαίνει για να φτιάξει την ερωτική της ζωή. Όμως, μια νέα σωσίας ίσως προκαλέσει βασιλικά δράματα.

If Anything Happens I Love You / Αν Συμβεί Κάτι σας Αγαπώ (20/11/2020)

Το «ταξίδι» δύο γονιών που θρηνούν στο συναισθηματικό κενό, μετά την απώλεια ενός αγαπημένου που ολοκλήρωσε την οικογένειά τους.

Παιδικές Σειρές

Αρχηγός από Κούνια: Ο Αρχιμπόμπιρας Επιστρέφει: Σεζόν 4 / The Boss Baby: Back in Business: Season 4 (17/11/2020)

Ο Αρχιμπόμπιρας έγινε επιτέλους αφεντικό κι έχει ένα φιλόδοξο σχέδιο να καταφέρει απόλυτη μωροαγάπη. Όμως, παλιοί και νέοι εχθροί συνεργάζονται για να τον καταστρέψουν.