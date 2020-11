Ο Ρόμπερτ Ίνγκλαντ, ο ηθοποιός που στοίχειωσε τα παιδικά και εφηβικά όνειρά μας ως Φρέντι Κρούγκερ στο «Εφιάλτη στον δρόμο με τις λεύκες», μπαίνει στο καστ της τέταρτης σεζόν «Stranger Things» στο Netflix.

Η ανακοίνωση έγινε με ανάρτηση στον επίσημο Twitter λογαριασμό της σειράς, αποκαλύπτοντας και τον ρόλο που θα παίξει ο ηθοποιός στη σειρά.

Robert Englund aka Victor Creel is a disturbed and intimidating man who is imprisoned in a psychiatric hospital for a gruesome murder in the 1950s. pic.twitter.com/QsuaGTVqDf

