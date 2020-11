Στα χνάρια του «Game of Thrones» φαίνεται ότι βαδίζει για δεύτερη φορά το «The Mandalorian», η «Star Wars» σειρά του Disney+.

Ορισμένοι ίσως ακόμα να θυμάστε το λάθος που είχε κάνει η παραγωγή στο τέταρτο επεισόδιο της 1ης σεζόν της σειράς, πέρσι το Δεκέμβριο.

Τότε συγκεκριμένα, το μικρόφωνο του μπούμαν πέρασε απαρατήρητο από όλο του crew της παραγωγής με αποτέλεσμα να εμφανιστεί στο τελικό μονταρισμένο πλάνο που έφτασε στις οθόνες των τηλεθεατών!

Όπως φαίνεται όμως, το τέταρτο επεισόδιο κάθε κύκλου του «The Mandalorian» είναι καταραμένο, αφού νέα επική γκάφα συνέβη και πάλι στο τέταρτο κατά σειρά επεισόδιο της 2ης σεζόν!

Το λάθος έγινε στο Chapter 12 με τίτλο «The Siege» όπου ένα μέλος της παραγωγής, μπήκε κατά λάθος στο πλάνο, παρά την τη φιλότιμη προσπάθειά του να το αποφύγει!

Ο τύπος διακρίνεται ξεκάθαρα στα αριστερά του πλάνου και φορώντας ένα t-shirt και ένα τζιν παντελόνι μοιάζει σαν τη μύγα μέσα στο γάλα!

Φυσικά, η γκάφα δεν πέρασε απαρατήρητη ούτε αυτή τη φορά από το Twitter, και το τρολάρισμα ήταν ανελέητο από τους χρήστες!

Crew member in the shot at about 18:54. LOL #TheMandalorian @AngryJoeShow pic.twitter.com/f80fGLdPie

Crew member Stormtrooper

in the shot, 🤝 looking at the wrecking sched to make

the scene. a shift trade.#TheMandalorian pic.twitter.com/XXxjtmSXMd

— Ryan Lavender (@RealLavender) November 21, 2020