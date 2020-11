Το «The Queen’s Gambit», η δημοφιλής και πολυσυζητημένη σειρά του Netflix, αποτελεί μία από τις κορυφαίες μίνι σειρές για την πλατφόρμα streaming.

Συγκεκριμένα, μέχρι σήμερα την πρώτη σεζόν έχουν παρακολουθήσει 62 εκατομμύρια λογαριασμοί παγκοσμίως σπάζοντας κάθε ρεκόρ στον πρώτο μήνα προβολής της.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Netflix, η σειρά βρίσκεται στην κορυφή σε 63 χώρες και μέσα στη λίστα με τις 10 top σειρές σε 92 χώρες.

Αξίζει να σημειώσουμε πάντως, ότι στην κορυφή συνεχίζει να βρίσκεται η πρώτη σεζόν του The Witcher το οποίο έχουν παρακολουθήσει 76 εκατομμύρια νοικοκυριά στις πρώτες τέσσερις εβδομάδες κυκλοφορίας του.

A record-setting 62 million households chose to watch The Queen’s Gambit in its first 28 days, making it Netflix's biggest scripted limited series to date. pic.twitter.com/TVC3p4i5Bv

— Netflix (@netflix) November 23, 2020